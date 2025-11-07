Про обстріли та руйнування Харкова Терехов розповів у Страсбурзі

Мер Харкова Ігор Терехов виступив на сесії Єврометрополії Страсбурга, повідомляє міськрада.

У заході взяли участь депутати Єврометрополії Страсбурга, яка складається з 32 муніципалітетів та власне Страсбурга.

Ігор Терехов подякував народові Франції за послідовну підтримку України в гуманітарній сфері, галузях транспорту, безпеки, енергетики. Він окреслив виклики, з яким Харків стикається через збройну агресію рф. Мер розповів про руйнування житлового фонду, закладів освіти, атак ворога на об’єкти критичної інфраструктури.

За словами Ігоря Терехова, попри труднощі воєнного часу, міська влада впроваджує ініціативи для підтримки населення. Зокрема, харків’яни мають можливість безкоштовно користуватися громадським транспортом, а бізнес був звільнений від усіх місцевих податків і зборів для збереження обігових коштів.

«Попри всі щоденні виклики і важкі обставини сьогодення, Харків продовжує жити, працювати і навіть розвиватися. Ми робимо все можливе, щоб налагодити нормальне життя, щоб люди, які вимушено виїхали в інші міста чи країни, могли та хотіли повернутися додому», – зазначив Ігор Терехов.

Під час сесії депутати ухвалили рішення про підписання угоди про партнерство між Харківською міською радою, Єврометрополією Страсбурга, а також муніципалітетами міст Страсбург і Кель (Німеччина).

«Для нас честь приймати мера багатостраждального Харкова на сесії Єврометрополії. Ваше місто – символ хоробрості та належності України до Європи. Ми не можемо бути осторонь біди українського народу, тому наше партнерство має бути ефективним», – наголосила президент Єврометрополії Страсбурга Пія Імбс.

Зі свого боку мер Страсбурга Жанна Барсегян окреслила основні напрямки майбутньої співпраці.

«В наших інтересах підсилювати взаємодію з Харковом. Ми хочемо впроваджувати конкретні дії. Надалі ми працюватимемо для підтримки молоді, економічного розвитку, вдосконалення освіти, очищення води тощо», – підсумувала Жанна Барсегян.

Своєю чергою депутати Єврометрополії Страсбурга виявили обізнаність складною воєнною ситуацією, через яку щодня потерпають харків’яни. Зокрема, вони висловили слова підтримки місту у зв’язку з нещодавнім терористичним ворожим ударом по приватному дитсадку. Вони також висловили солідарність та готовність до подальшої підтримки Харкова.

«Рішення про затвердження угоди про партнерство з Харковом – це не просто символічний жест, а потужний політичний акт, вибір солідарності й відкритості. Наші дії сприяють утвердженню культури миру, нагадуючи, що братерство між народами – це не абстракція, а обов’язок. Особливо для тих, хто на власному досвіді знає, що таке руйнівна сила війни», – підкреслила член Єврометрополії Страсбурга Юлія Тюран.

