Где сейчас идут бои на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Больше российских штурмов от начала суток – на Лиманском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне сегодня шесть раз атаковали позиции украинских защитников в Волчанске, возле населенных пунктов Волчанские Хутора, Колодязное и в сторону Кутьковки, два боя до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении воины ВСУ отразили семь штурмов россиян возле сел Песчаное, Колесниковка, Новоплатоновка и в сторону Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки. Еще один бой идет до сих пор.

На Лиманском направлении россияне с начала суток 17 раз атаковали позиции украинских защитников возле сел Новоегоровка, Копанки, Нововодяное, Среднее, Карповка, Дерилово, Новоселовка, Колодец, Заречное и в сторону Степного. 11 боев пока продолжаются.