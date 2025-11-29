Live

Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Фронт 16:28   29.11.2025
Оксана Якушко
Найбільше російських штурмів від початку доби – на лиманському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сьогодні шість разів атакував позиції українських захисників у Вовчанську, біля населених пунктів Вовчанські Хутори, Колодязне та у бік Кутьківки, два бої досі тривають.

На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили сім штурмів росіян біля сіл Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки. Ще один бій точиться дотепер.

На Лиманському напрямку росіяни від початку доби 17 разів атакували позиції українських захисників біля сіл Новоєгорівка, Копанки, Нововодяне, Середнє, Карпівка, Дерилове, Новоселівка, Колодязі, Зарічне та у бік Степового. Наразі 11 боїв тривають.

