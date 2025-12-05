Планы помощи Харькову на 2026 год Терехов обсудил с УВКБ ООН

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и посольств Испании и Австрии, сообщает Харьковский горсовет.

В мероприятии участвовали представитель УВКБ ООН в Украине Бернадетт Кастель-Холлингсворт, Чрезвычайный и Полномочный Посол Испании в Украине Рикардо Лопес-Аранда Хагу, первый секретарь Посольства Австрии в Украине Элиас Фонметц. Стороны обсудили результаты уже реализованных проектов, в частности по восстановлению жилья, замене окон, передаче модульных домов пострадавшим семьям, и определились с приоритетными программами поддержки харьковчан на будущее.

Мэр подчеркнул, что вражеские атаки на энергетическую и коммунальную инфраструктуру значительно усложняют жизнь людей, но город продолжает работать, несмотря на угрозы. Игорь Терехов отметил вклад стран ЕС, а также системную помощь УВКБ ООН в обеспечение горожан материалами для экстренных ремонтов, генераторами, зарядными станциями и финансовой поддержкой для прохождения зимы.

Отдельно мэр поблагодарил испанских партнеров, в частности Барселону, за помощь транспортом и готовность расширять сотрудничество.

«Враг продолжает атаковать энергетику, водоснабжение, теплосети. Мы пережили очень сложные месяцы и многократные отключения систем, но ситуацию удалось стабилизировать. И нам чрезвычайно важна ваша помощь. Благодаря УВКБ ООН тысячи харьковчан смогли вернуться в свои дома или получить временное жилье. Когда вы видите город своими глазами, вы лучше понимаете масштаб разрушений и нужды людей», — отметил Игорь Терехов.

Бернадетт Кастель-Холлингсворт сообщила, что УВКБ ООН и в дальнейшем будет расширять поддержку Харькова. Она подчеркнула эффективность уже реализованных проектов и важность того, что представители миссии лично посещают отремонтированные объекты и общаются с людьми, которые получили помощь.

«Мы видим, как Харьков работает и держится в чрезвычайно сложных условиях. Мы знаем, что сегодня на ваши плечи ложится огромная ответственность — обеспечивать людей жильем, теплом, водой, поддержкой. Мы видим прогресс, результаты — и это мотивирует нас работать дальше. Мы посетили сегодня несколько объектов, пообщались с людьми, которые получили помощь. Это подтверждает, что наши программы работают и нужны», — сказала Бернадетт Кастель-Холлингсворт.