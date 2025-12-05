Плани допомоги Харкову на 2026 рік Терехов обговорив з УВКБ ООН

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з представниками Управління Верховного комісара ООН у справах біженців і посольств Іспанії та Австрії, повідомляє Харківська міськрада.

У заході взяли участь представник УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт, Надзвичайний і Повноважний Посол Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу, перший секретар Посольства Австрії в Україні Еліас Фонметц. Сторони обговорили результати вже реалізованих проєктів, зокрема щодо відновлення житла, заміни вікон, передачі модульних будинків постраждалим сімʼям, та визначилися з пріоритетними програмами підтримки харківʼян на майбутнє.

Мер наголосив, що ворожі атаки по енергетичній та комунальній інфраструктурі значно ускладнюють життя людей, однак місто продовжує працювати, попри загрози. Ігор Терехов відзначив внесок країн Європейського Союзу, а також системну допомогу УВКБ ООН у забезпечення містян матеріалами для екстрених ремонтів, генераторами, зарядними станціями та фінансовою підтримкою для проходження зими.

Окремо мер подякував іспанським партнерам, зокрема Барселоні, за допомогу транспортом та готовність розширювати співпрацю.

«Ворог продовжує атакувати енергетику, водопостачання, тепломережі. Ми пережили дуже складні місяці та багаторазові відключення систем, але ситуацію вдалося стабілізувати. І нам надзвичайно важлива ваша допомога. Завдяки УВКБ ООН тисячі харківʼян змогли повернутися до своїх осель або отримати тимчасове житло. Коли ви бачите місто своїми очима, ви краще розумієте масштаб руйнувань і потреби людей», – зазначив Ігор Терехов.

Бернадетт Кастель-Голлінгсворт повідомила, що УВКБ ООН і надалі розширюватиме підтримку Харкова. Вона підкреслила ефективність уже реалізованих проєктів, а також важливість того, що представники місії особисто відвідують відремонтовані об’єкти та спілкуються з людьми, які отримали допомогу.

«Ми бачимо, як Харків працює і тримається в надзвичайно складних умовах. Ми знаємо, що сьогодні на ваші плечі лягає величезна відповідальність – забезпечувати людей житлом, теплом, водою, підтримкою. Ми бачимо прогрес, результати – і це мотивує нас працювати далі. Ми відвідали сьогодні кілька об’єктів, поспілкувалися з людьми, які отримали допомогу. Це підтверджує, що наші програми працюють і потрібні», – сказала Бернадетт Кастель-Голлінгсворт.