Бросился с ножом на полицейского в Харькове: мужчину задержали

Происшествия 17:49   20.12.2025
Виктория Яковенко
Бросился с ножом на полицейского в Харькове: мужчину задержали Фото: Нацполиция

15 декабря в Шевченковском районе города мужчина напал на правоохранителя, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным копов, во время патрулирования полицейские обнаружили мужчину, который вел себя подозрительно.

«На законное требование работников полиции предоставить документы для идентификации личности он начал убегать. В ходе попытки задержать гражданина для выяснения обстоятельств, тот вел себя агрессивно и в разгар конфликта достал лезвие ножа и ударил полицейского. Участкового офицера полиции госпитализировали», — рассказали в полиции.

Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УКУ. Если вину докажут, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, нанес ножевое ранение знакомому. Инцидент произошел в селе Лебяжье, информировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Правоохранители установили, что потерпевший пришел к знакомому домой. Между мужчинами внезапно возникла ссора, во время которой 32-летний фигурант схватил нож и ударил ножом мужчину в грудную клетку.

Читайте также: Подозрение получила судья, которая сбила двух детей в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
