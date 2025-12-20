Бросился с ножом на полицейского в Харькове: мужчину задержали

15 декабря в Шевченковском районе города мужчина напал на правоохранителя, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным копов, во время патрулирования полицейские обнаружили мужчину, который вел себя подозрительно.

«На законное требование работников полиции предоставить документы для идентификации личности он начал убегать. В ходе попытки задержать гражданина для выяснения обстоятельств, тот вел себя агрессивно и в разгар конфликта достал лезвие ножа и ударил полицейского. Участкового офицера полиции госпитализировали», — рассказали в полиции.

Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УКУ. Если вину докажут, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

