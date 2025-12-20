Бросился с ножом на полицейского в Харькове: мужчину задержали
15 декабря в Шевченковском районе города мужчина напал на правоохранителя, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным копов, во время патрулирования полицейские обнаружили мужчину, который вел себя подозрительно.
«На законное требование работников полиции предоставить документы для идентификации личности он начал убегать. В ходе попытки задержать гражданина для выяснения обстоятельств, тот вел себя агрессивно и в разгар конфликта достал лезвие ножа и ударил полицейского. Участкового офицера полиции госпитализировали», — рассказали в полиции.
Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УКУ. Если вину докажут, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, нанес ножевое ранение знакомому. Инцидент произошел в селе Лебяжье, информировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Правоохранители установили, что потерпевший пришел к знакомому домой. Между мужчинами внезапно возникла ссора, во время которой 32-летний фигурант схватил нож и ударил ножом мужчину в грудную клетку.
Читайте также: Подозрение получила судья, которая сбила двух детей в Харькове
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: задержали, затримали, нападение на полицейского, Нацполиция, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Бросился с ножом на полицейского в Харькове: мужчину задержали», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 декабря 2025 в 17:49;