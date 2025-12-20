Кинувся з ножем на поліцейського в Харкові: чоловіка затримали

15 грудня в Шевченківському районі міста чоловік напав на правоохоронця, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними копів, під час патрулювання поліцейські виявили чоловіка, який поводився підозріло.

«На законну вимогу працівників поліції надати документи для ідентифікації особи він почав втікати. В ході спроби затримати громадянина для з’ясування обставин, той поводитися агресивно й у розпалі конфлікту дістав лезо ножа та вдарив поліцейського. Дільничного офіцера поліції шпиталізували», – розповіли у поліції.

Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) ККУ. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, завдав ножового поранення знайомому. Інцидент стався в селі Леб’яже, інформували в ГУ Нацполіції в Харківській області. Правоохоронці встановили, що потерпілий прийшов до знайомого додому. Між чоловіками раптово виникла сварка, під час якої 32-річний фігурант схопив ніж і вдарив ножем чоловіка у грудну клітину.