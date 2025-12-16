Live

Вдарив ножем знайомого під час сварки: на Харківщині затримали чоловіка

Суспільство 15:29   16.12.2025
Вікторія Яковенко
Вдарив ножем знайомого під час сварки: на Харківщині затримали чоловіка Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, завдав ножового поранення знайомому.

Інцидент стався в селі Леб’яже Чугуївського району, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що потерпілий прийшов до знайомого додому. Між чоловіками раптово виникла сварка, під час якої 32-річний фігурант схопив ніж і вдарив ножем чоловіка у грудну клітину.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили ніж та інші речові докази. Потерпілого з тяжкими тілесними ушкодженнями шпиталізували.

Поліцейські затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, харківські правоохоронці просять допомоги у розшуку чоловіка, який напав на поліцейського. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, напад стався 15 грудня. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 348 ККУ.

Читайте також: Катував жителів Харківщини: вирок отримав уродженець Бєлгородщини

Автор: Вікторія Яковенко
