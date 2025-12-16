Ударил ножом знакомого во время ссоры: на Харьковщине задержали мужчину

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, нанес ножевое ранение знакомому.

Инцидент произошел в селе Лебяжье Чугуевского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители установили, что потерпевший пришел к знакомому домой. Между мужчинами внезапно возникла ссора, во время которой 32-летний фигурант схватил нож и ударил ножом мужчину в грудную клетку.

При осмотре места происшествия полицейские изъяли нож и другие вещественные доказательства. Потерпевшего с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали.

Полицейские задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, харьковские правоохранители просят помощи в розыске напавшего на полицейского мужчину. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, нападение произошло 15 декабря. Следователи открыли уголовное производство по ст. 348 УКУ.