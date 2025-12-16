Ударил ножом знакомого во время ссоры: на Харьковщине задержали мужчину
Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, нанес ножевое ранение знакомому.
Инцидент произошел в селе Лебяжье Чугуевского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители установили, что потерпевший пришел к знакомому домой. Между мужчинами внезапно возникла ссора, во время которой 32-летний фигурант схватил нож и ударил ножом мужчину в грудную клетку.
При осмотре места происшествия полицейские изъяли нож и другие вещественные доказательства. Потерпевшего с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали.
Полицейские задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, харьковские правоохранители просят помощи в розыске напавшего на полицейского мужчину. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, нападение произошло 15 декабря. Следователи открыли уголовное производство по ст. 348 УКУ.
Читайте также: Пытал жителей Харьковщины: приговор получил уроженец Белгородщины
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ударил ножом знакомого во время ссоры: на Харьковщине задержали мужчину», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 16 декабря 2025 в 15:29;