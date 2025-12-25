Сколько домов пострадало в Харькове с начала вторжения: Терехов назвал цифру

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил статистику разрушений жилых домов в городе с начала полномасштабного вторжения.

«В Харькове пострадали за четыре года войны 12700 домов. Среди которых 9300 – это жилые дома. 187 домов не подлежат восстановлению», — отметил городской голова.

Среди домов, которые невозможно восстановить, 40 – многоэтажки, 147 – частные дома.

«Видите, какая ужасающая статистика. А главное, что за каждой этой цифрой стоит жизнь людей, невозможность нормально жить. 160 тысяч жителей Харькова остались без крыши над головой. Мы работаем, не останавливаемся, многое делаем. В этом году мы практически 200 домов отстроим, чтобы люди могли возвращаться. Будем делать это и дальше, но финансовый, кадровый ресурсы во время войны очень ограничены. Нам приходится находить эти финансы, находить строительные компании, чтобы они работали во время воздушных тревог, во время обстрелов. Это усложняет ситуацию, но мы работаем и будем работать дальше», — подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»