Скільки домів постраждало у Харкові з початку вторгнення: Терехов назвав цифру

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив статистику руйнацій житлових будинків у місті з початку повномасштабного вторгнення.

«У Харкові постраждали за чотири роки війни 12700 будинків. Серед яких 9300 – це житлові будинки. 187 будинків, які не підлягають відновленню», – зазначив міський голова.

Серед домів, які неможливо відновити, 40 – багатоповерхівки, 147 – приватні будинки.

«Бачите, яка жахлива статистика. А головне, що за кожною цією цифрою стоїть життя людей, неможливість нормально жити. 160 тисяч мешканців Харкова залишились бех даху над головою. Ми працюємо, не зупиняємося, багато робимо. Цьогоріч ми практично 200 будинків відбудуємо, щоб люди мали можливість повертатися. Будемо робити це і надалі, але фінансовий, кадровий ресурси під час війни дуже обмежені. Нам доводиться знаходити ці фінанси, знаходити будівельні компанії, щоб вони працювали під час повітряних тривог, що постійно лунають, під час обстрілів. Це ускладнює ситуацію, але ми працюємо і будемо працювати надалі», – підкреслив Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»