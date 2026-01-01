Новости Харькова – главное за 1 января: бои в регионе, «прилеты» по домам

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

09:15

Где пытались прорваться россияне в Новый год на Харьковщине, сообщил Генштаб

В сводке за 1 января Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковщине зафиксировали 13 боев.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники сдержали шесть атак РФ около Волчанска, Обуховки и Долгенького. А на Купянском – оккупанты штурмовали позиции СОУ семь раз в районе Новоплатоновки, Богуславки, Куриловки, Шейковки и Глушковки.

«В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 131 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес 77 авиационных ударов, сбросив 182 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3587 обстрелов, в том числе 84 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6406 дронов-камикадзе», – передают в Генштабе.

08:40

В новогоднюю ночь россияне цинично били по жилью – информация от ГСЧС

Утром 1 января в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что в течение суток у спасателей было 30 оперативных выездов. Девять из них – на ликвидацию пожаров.

Три возгорания возникли в результате российских обстрелов.

«На Харьковщине спасатели ГСЧС привлекались к тушению трех пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Чугуевском и Купянском районах области. Враг цинично нанес удары БпЛА именно в новогоднюю ночь. Бил исключительно по жилью мирных граждан», – отметили спасатели.

Так в поселке Старый Салтов горел частный дом на площади 100 квадратных метров, также в селе Кирилловка Чугуевского районе в результате попаданий пылала крыша дома – огонь охватил 50 квадратных метров.

«В поселке Великий Бурлук Купянского района — частный дом, хозяйственная постройка и гараж на общей площади 110 метров квадратных. К счастью, во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших», – отметили в ГСЧС.

08:20

Как прошла новогодняя ночь в Харькове и области

Тревога прозвучала 31 декабря в 23:37. Тем временем в Воздушных силах ВСУ отметили: для региона возникла угроза ударов БпЛА. В частности, беспилотники летели на Чугуев/Печенеги.

Вскоре добавилась и угроза применения баллистики из Крыма. Тем временем дроны взяли курс на Барвенково. Неспокойно было и в соседних областях – БпЛА летели на Сумскую и Черниговскую области. Отбой тревоги для Харькова дали в 00:43 – до утра для города угроз больше не фиксировали. Ночью же Одесская область и Волынь оказались под массированным ударом БпЛА.

До самого утра россияне продолжили выпускать беспилотники в сторону соседних регионов, а также на Харьковщину. Официальных сообщений о «прилетах» и взрывах не было.