Новини Харкова – головне за 1 січня: бої в регіоні, “прильоти” по домах

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:15

Де намагалися прорватися росіяни на Новий рік на Харківщині, повідомив Генштаб

У зведенні за 1 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Харківщині зафіксували 13 боїв. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники стримали шість атак РФ біля Вовчанська, Обухівки та Довгенького. А на Куп’янському – окупанти штурмували позиції СОУ сім разів у районі Новоплатонівки, Богуславки, Курилівки, Шийківки та Глушківки.

“Загалом за минулу добу зафіксовано 131 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 77 авіаційних ударів, скинувши 182 керовані авіабомби. Окрім цього, зробив 3587 обстрілів, у тому числі 84 з реактивних систем залпового вогню, та залучив для поразки 6406 дронів-камікадзе”, – передають у Генштабі.

08:40

У новорічну ніч росіяни цинічно били по житлу – інформація від ДСНС

Вранці 1 січня в ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що протягом доби у рятувальників було 30 оперативних виїздів. Дев’ять із них – на ліквідацію пожеж.

Три загоряння виникли внаслідок російських обстрілів.

“На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Чугуївському та Куп’янському районах області. Ворог цинічно завдав ударів БпЛА саме у новорічну ніч. Бив виключно по житлу мирних громадян”, – зазначили рятувальники.

Так у селищі Старий Салтів горів приватний будинок на площі 100 квадратних метрів, також у селі Кирилівка Чугуївського району внаслідок попадань палав дах будинку – вогонь охопив 50 квадратних метрів.

“У селищі Великий Бурлук Куп’янського району — приватний будинок, господарча споруда та гараж на загальній площі 110 метрів квадратних. На щастя в усіх випадках обійшлося без жертв та постраждалих”, – зазначили у ДСНС.

08:20

Як пройшла новорічна ніч у Харкові та області

Тривога пролунала 31 грудня о 23:37. Тим часом у Повітряних силах ЗСУ зазначили: для регіону виникла загроза ударів БпЛА. Зокрема, безпілотники летіли Чугуїв/Печеніги.

Незабаром додалася й загроза застосування балістики із Криму. Тим часом дрони взяли курс на Барвінкове. Неспокійно було й у сусідніх областях – БпЛА летіли на Сумську та Чернігівську області. Відбій тривоги для Харкова дали о 00:43 – до ранку для міста загроз більше не фіксували. Вночі ж Одеська область та Волинь опинилися під масованим ударом БпЛА.

До самого ранку росіяни продовжили випускати безпілотники у бік сусідніх регіонів, а також на Харківщину. Офіційних повідомлень про “прильоти” та вибухи не було.