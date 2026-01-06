Live

В Харькове в огне погиб 94-летний мужчина – причину назвали в ГСЧС

Происшествия 08:09   06.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток на Харьковщине бушевали 12 пожаров, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

В результате обстрелов возникли два пожара в поселке Великий Бурлук и в Харькове.

Кроме того, в огне погиб 94-летний мужчина – бытовой пожар возник в 02:44 в Киевском районе Харькова. Огонь охватил 60 квадратных метров в квартире на втором этаже многоэтажки. Также сотрудники ГСЧС спасли 59-летнюю женщину.

Тем временем в Харькове продолжается поисково-спасательная операция на месте «прилетов» двух «Искандеров».

«В результате атаки разрушено торгово-офисное здание и часть близлежащего подъезда 4-этажного многоквартирного дома. К аварийно-спасательным работам привлечены спасатели, кинологические расчеты и тяжелая техника ГСЧС, а также коммунальные службы города. В ходе работ были обнаружены фрагменты тел погибших. Всего вывезено более 7650 тонн бетонных и металлических конструкций», – добавили спасатели.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
