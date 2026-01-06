У Харкові у вогні загинув 94-річний чоловік – причину назвали у ДСНС
Протягом минулої доби на Харківщині вирували 12 пожеж, інформують у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Внаслідок обстрілів виникли дві пожежі у селищі Великий Бурлук та у Харкові.
Крім того, у вогні загинув 94-річний чоловік – побутова пожежа виникла о 02:44 у Київському районі Харкова. Вогонь охопив 60 квадратних метрів у квартирі на другому поверсі багатоповерхівки. Також співробітники ДСНС врятували 59-річну жінку.
Тим часом у Харкові триває пошуково-рятувальна операція на місці “прильотів” двох “Іскандерів”.
“Внаслідок атаки зруйнована торгівельно-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку. До аварійно-рятувальних робіт залучені рятувальники, кінологічні розрахунки та важка техніка ДСНС, а також комунальні служби міста. В ході робіт були виявлені фрагменти тіл загиблих. Загалом вивезено понад 7650 тонн бетонних та металевих конструкцій”, – додали рятувальники.
Читайте також: Є успіхи: експерти ISW проаналізували поступ ЗСУ на Куп’янщині
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, обстріли, пожежа, поисково-спасательная, прилеты, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові у вогні загинув 94-річний чоловік – причину назвали у ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2026 в 08:09;