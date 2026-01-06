У Харкові у вогні загинув 94-річний чоловік – причину назвали у ДСНС

Протягом минулої доби на Харківщині вирували 12 пожеж, інформують у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок обстрілів виникли дві пожежі у селищі Великий Бурлук та у Харкові.

Крім того, у вогні загинув 94-річний чоловік – побутова пожежа виникла о 02:44 у Київському районі Харкова. Вогонь охопив 60 квадратних метрів у квартирі на другому поверсі багатоповерхівки. Також співробітники ДСНС врятували 59-річну жінку.

Тим часом у Харкові триває пошуково-рятувальна операція на місці “прильотів” двох “Іскандерів”.

“Внаслідок атаки зруйнована торгівельно-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку. До аварійно-рятувальних робіт залучені рятувальники, кінологічні розрахунки та важка техніка ДСНС, а також комунальні служби міста. В ході робіт були виявлені фрагменти тіл загиблих. Загалом вивезено понад 7650 тонн бетонних та металевих конструкцій”, – додали рятувальники.