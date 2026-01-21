Live

Как 22 января будут отключать свет в Харькове и области: графики

Общество 19:28   21.01.2026
Оксана Якушко
Как 22 января будут отключать свет в Харькове и области: графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В четверг, 22 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
1.2 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
2.1 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
2.2 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
3.1 02:30-09:30; 13:00–20:00
3.2 02:30-09:30; 13:00–20:00
4.1 02:30-09:30; 13:00–20:00
4.2 02:30-09:30; 13:00–20:00
5.1 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30
5.2 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30
6.1 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30
6.2 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

Список адресов за очередями — здесь.

Читайте также: Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
21.01.2026, 10:08
Новости Харькова – главное 21 января: проблемы с метро, упал дрон
Новости Харькова – главное 21 января: проблемы с метро, упал дрон
21.01.2026, 17:45
Нет спроса на «пункти незламності»: что с комендантским часом на Харьковщине
Нет спроса на «пункти незламності»: что с комендантским часом на Харьковщине
21.01.2026, 09:39
Дрон РФ упал в одном из районов Харькова – Терехов
Дрон РФ упал в одном из районов Харькова – Терехов
21.01.2026, 13:58
Как 21 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 21 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
20.01.2026, 21:38
Морозы не утихают. Прогноз погоды на 22 января в Харькове и области
Морозы не утихают. Прогноз погоды на 22 января в Харькове и области
21.01.2026, 19:53

Новости по теме:

19.01.2026
Как 20 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
19.01.2026
В облэнерго рассказали, когда сегодня на Харьковщине не будет света
18.01.2026
Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине – графики
15.01.2026
Как будут отключать свет 16 декабря в Харькове и области: графики
15.01.2026
Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как 22 января будут отключать свет в Харькове и области: графики», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 января 2026 в 19:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 22 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.".