Как 22 января будут отключать свет в Харькове и области: графики

В четверг, 22 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

1.2 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

2.1 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

2.2 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

3.1 02:30-09:30; 13:00–20:00

3.2 02:30-09:30; 13:00–20:00

4.1 02:30-09:30; 13:00–20:00

4.2 02:30-09:30; 13:00–20:00

5.1 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

6.2 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

Список адресов за очередями — здесь.