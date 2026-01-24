Снег и гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 25 января

В воскресенье, 25 января, в Харькове и области прогнозируют небольшой снег. На дорогах гололед.

В Харькове ночью термометры покажут от 12 до 14 градусов мороза, днем ​​– от 8 до 10 с отметкой «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью составит 11-16 градусов мороза, днем ​​– 7-12 ниже нуля.

Ветер восточный – 5-10 м/с.

Напомним, есть надежда на потепление. Синоптики прогнозируют: сильные морозы упадут в Украине уже на следующей неделе. Антициклон разрушается, циклоны наступают. А с ними – оттепель с «плюсами», порадовала синоптик Наталья Диденко. Эпохальная встреча воздушных масс над Украиной произойдет в эти выходные. А ее результаты достигнут Харьковщины в начале следующей недели. Первыми признаками перемен к лучшему станут осадки – сначала небольшой снег, а затем снег с дождем. По прогнозу регионального центра гидрометеорологии, последним морозным днем ​​станет вторник, 27 января. Днем будет до -6. А уже в среду воздух прогреется до трех тепла.