Live

Сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 25 січня

Суспільство 21:16   24.01.2026
Вікторія Яковенко
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 25 січня

У неділю, 25 січня, у Харкові та області прогнозують невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі термометри покажуть від 12 до 14 градусів морозу, вдень – від 8 до 10 із позначкою «мінус», повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі становитиме 11-16 градусів морозу, вдень – 7-12 нижче за нуль.

Вітер східний – 5-10 м/с.

Нагадаємо, є надія на потепління. Синоптики прогнозують: сильні морози спадуть в Україні вже наступного тижня. Антициклон руйнується, циклони наступають. А з ними – відлига з «плюсами», порадувала синоптикиня Наталка Діденко. Епохальна зустріч повітряних мас над Україною станеться на цих вихідних. А її результати сягнуть Харківщини на початку наступного тижня. Першими ознаками змін на краще стануть опади – спочатку невеликий сніг, а далі сніг із дощем. За прогнозом регіонального центру із гідрометеорології, останнім морозним днем стане вівторок, 27 січня. Удень буде до -6. А вже в середу повітря прогріється до трьох тепла.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 25 січня
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 25 січня
24.01.2026, 21:16
З’явився Patriot? Біля Харкова перехопили балістичну ракету РФ – Левієв
З’явився Patriot? Біля Харкова перехопили балістичну ракету РФ – Левієв
24.01.2026, 17:41
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20
Один бій йде на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Один бій йде на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
24.01.2026, 16:06
Скільки будинків постраждало в Харкові через нічну атаку
Скільки будинків постраждало в Харкові через нічну атаку
24.01.2026, 15:31
Двомісячна дитина загинула в ДТП на Харківщині (фото)
Двомісячна дитина загинула в ДТП на Харківщині (фото)
24.01.2026, 13:03

Новини за темою:

24.01.2026
Ситуація в енергетиці погіршилась, порівняння Києва з Харковом – огляд фонту
24.01.2026
Новини Харкова – головне 24 січня: нічна атака, дитина загинула в ДТП
24.01.2026
У Харкові вручили підозру лікарці комісії при ТЦК: за що взяла $4500
24.01.2026
З’явився Patriot? Біля Харкова перехопили балістичну ракету РФ – Левієв
24.01.2026
Скільки будинків постраждало в Харкові через нічну атаку


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 25 січня», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2026 в 21:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 25 січня, у Харкові та області прогнозують невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.".