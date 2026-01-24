Сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 25 січня
У неділю, 25 січня, у Харкові та області прогнозують невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.
У Харкові вночі термометри покажуть від 12 до 14 градусів морозу, вдень – від 8 до 10 із позначкою «мінус», повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря вночі становитиме 11-16 градусів морозу, вдень – 7-12 нижче за нуль.
Вітер східний – 5-10 м/с.
Нагадаємо, є надія на потепління. Синоптики прогнозують: сильні морози спадуть в Україні вже наступного тижня. Антициклон руйнується, циклони наступають. А з ними – відлига з «плюсами», порадувала синоптикиня Наталка Діденко. Епохальна зустріч повітряних мас над Україною станеться на цих вихідних. А її результати сягнуть Харківщини на початку наступного тижня. Першими ознаками змін на краще стануть опади – спочатку невеликий сніг, а далі сніг із дощем. За прогнозом регіонального центру із гідрометеорології, останнім морозним днем стане вівторок, 27 січня. Удень буде до -6. А вже в середу повітря прогріється до трьох тепла.
24 Січня 2026 в 21:16