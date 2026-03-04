Live

Атаковал ножом здание суда мужчина в центре Харькова — полиция

Происшествия 12:07   04.03.2026
Оксана Горун
Атаковал ножом здание суда мужчина в центре Харькова — полиция

Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил о хулиганства в центре Харькова — на улице Полтавский Шлях.

«3 марта в отдел полиции № 1 Харьковского РУП № 3 поступили сообщения от граждан о мужчине, который бегал по улице Полтавский Шлях и ударил ножом по зданию Новобаварского суда. Мужчину остановили работники управления патрульной полиции и доставили для выяснения обстоятельств в отдел полиции», — проинформировали в ГУНП.

Нарушителем оказался 37-летний житель Харькова. Нож у него забрали. А по факту начали досудебное расследование по факту хулиганства.

Причины такого поведения харьковчанина еще устанавливают.

Читайте также: «Вы военный?»: стрельба на территории ЖК в Харькове, НПУ открыла дело 📹

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрыв возле многоэтажки в Харькове: погиб мужчина, его жена в больнице
Взрыв возле многоэтажки в Харькове: погиб мужчина, его жена в больнице
04.03.2026, 09:12
Новости Харькова – главное 4 марта: бои, атаки БпЛА, ситуация со светом
Новости Харькова – главное 4 марта: бои, атаки БпЛА, ситуация со светом
04.03.2026, 12:44
Сегодня 4 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 марта 2026: какой праздник и день в истории
04.03.2026, 06:00
Мокрый снег пойдет в Харькове: прогноз погоды на 4 марта
Мокрый снег пойдет в Харькове: прогноз погоды на 4 марта
03.03.2026, 21:16
Мимозовый центр Харькова: как украшают к весенним праздникам сад Шевченко
Мимозовый центр Харькова: как украшают к весенним праздникам сад Шевченко
03.03.2026, 17:05
Еще одно укрытие для школьников построят в Харькове: определились с районом
Еще одно укрытие для школьников построят в Харькове: определились с районом
04.03.2026, 12:37

Новости по теме:

04.03.2026
Атаковал ножом здание суда мужчина в центре Харькова — полиция
03.03.2026
Удар по Чугуеву и уклонистские схемы в Харькове – итоги 3 марта
03.03.2026
Некоторые электрички отменят на Харьковщине 4 и 5 марта — Укрзалізниця
03.03.2026
Мокрый снег пойдет в Харькове: прогноз погоды на 4 марта
03.03.2026
В Боровой разбили школу: враг бомбил ее уже второй раз


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Атаковал ножом здание суда мужчина в центре Харькова — полиция», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 марта 2026 в 12:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил о хулиганства в центре Харькова — на улице Полтавский Шлях".