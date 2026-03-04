Атаковал ножом здание суда мужчина в центре Харькова — полиция
Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил о хулиганства в центре Харькова — на улице Полтавский Шлях.
«3 марта в отдел полиции № 1 Харьковского РУП № 3 поступили сообщения от граждан о мужчине, который бегал по улице Полтавский Шлях и ударил ножом по зданию Новобаварского суда. Мужчину остановили работники управления патрульной полиции и доставили для выяснения обстоятельств в отдел полиции», — проинформировали в ГУНП.
Нарушителем оказался 37-летний житель Харькова. Нож у него забрали. А по факту начали досудебное расследование по факту хулиганства.
Причины такого поведения харьковчанина еще устанавливают.
