Атакував ножем будівлю суду чоловік у центрі Харкова – поліція
Відділ комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області повідомив про хуліганство у центрі Харкова – на вулиці Полтавський Шлях.
“3 березня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 надійшли повідомлення від громадян про чоловіка, який бігав вулицею Полтавський шлях та вдарив ножем по будівлі Новобаварського суду. Чоловіка зупини працівники управління патрульної поліції та доставили для з’ясування обставин до відділу поліції”, – поінформували в ГУНП.
Порушником виявився 37-річний мешканець Харкова. Ніж у нього забрали. А за фактом розпочали досудове розслідування за фактом хуліганства.
Причини такої поведінки харків’янина ще встановлюють.
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, поліція, суд, хулиганство;
