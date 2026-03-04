Live

Атакував ножем будівлю суду чоловік у центрі Харкова – поліція

Події 12:07   04.03.2026
Оксана Горун
Атакував ножем будівлю суду чоловік у центрі Харкова – поліція

Відділ комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області повідомив про хуліганство у центрі Харкова – на вулиці Полтавський Шлях.

“3 березня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 надійшли повідомлення від громадян про чоловіка, який бігав вулицею Полтавський шлях та вдарив ножем по будівлі Новобаварського суду. Чоловіка зупини працівники управління патрульної поліції та доставили для з’ясування обставин до відділу поліції”, – поінформували в ГУНП.

Порушником виявився 37-річний мешканець Харкова. Ніж у нього забрали. А за фактом розпочали досудове розслідування за фактом хуліганства.

Причини такої поведінки харків’янина ще встановлюють.

Читайте також: «Ви військовий?»: стрілянина на території ЖК у Харкові, НПУ відкрила справу 📹

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ще одне укриття для школярів збудують у Харкові: визначились із районом
Ще одне укриття для школярів збудують у Харкові: визначились із районом
04.03.2026, 12:37
Вибух біля багатоповерхівки в Харкові: загинув чоловік, його дружина в лікарні
Вибух біля багатоповерхівки в Харкові: загинув чоловік, його дружина в лікарні
04.03.2026, 09:12
“Весна почалася з дива”: медики прийняли пологи в кареті “швидкої”
“Весна почалася з дива”: медики прийняли пологи в кареті “швидкої”
04.03.2026, 10:26
Час ховати зимові куртки: в екопарку прокинулися ведмеді – весна близько
Час ховати зимові куртки: в екопарку прокинулися ведмеді – весна близько
04.03.2026, 10:55
У Харкові та області запровадили аварійні відключення світла
У Харкові та області запровадили аварійні відключення світла
04.03.2026, 11:21
Втерся в довіру та вкрав у знайомого у лікарні 45 тисяч грн: кого підозрюють
Втерся в довіру та вкрав у знайомого у лікарні 45 тисяч грн: кого підозрюють
04.03.2026, 11:47

Новини за темою:

04.03.2026
Атакував ножем будівлю суду чоловік у центрі Харкова – поліція
03.03.2026
Удар по Чугуєву та ухилянтські схеми в Харкові – підсумки 3 березня
03.03.2026
Деякі електрички скасують на Харківщині 4 та 5 березня – Укрзалізниця
03.03.2026
Мокрий сніг піде в Харкові: прогноз погоди на 4 березня
03.03.2026
У Боровій розбили школу: ворог бомбив її вже вдруге


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Атакував ножем будівлю суду чоловік у центрі Харкова – поліція», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2026 в 12:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відділ комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області повідомив про хуліганство у центрі Харкова – на вулиці Полтавський Шлях".