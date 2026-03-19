Более 20 раз враг атаковал на Харьковщине с начала суток: данные Генштаба ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении россияне 17 раз атаковали в сторону населенных пунктов Прилипка, Лиман, Старица, Волчанск, Тихое, Бочково, Охримовка, Зыбино, Чугуновка, Фиголовка, Красное Первое. Два штурма продолжаются.

На Купянском направлении противник шесть раз пытался улучшить свое положение в районах Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Новоплатоновки, Боровской Андреевки. Две атаки продолжаются.

В целом по всей линии фронта зафиксировали 91 атаку, отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, в ISW проанализировали заявления россиян о том, что ВС РФ якобы оккупировали населенный пункт, расположенный южнее Боровой. Речь идет о населенном пункте Александровка. Его враг относит к уже оккупированным населенным пунктам. Однако в Институте изучения войны отмечают: эта информация ошибочна, он остается под контролем ВСУ.