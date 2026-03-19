Понад 20 разів ворог атакував на Харківщині з початку доби: дані Генштабу ЗСУ

Фронт 16:43   19.03.2026
Вікторія Яковенко
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 17 разів атакували у бік населених пунктів Приліпка, Лиман, Стариця, Вовчанськ, Тихе, Бочкове, Охрімівка, Зибине, Чугунівка, Фиголівка, Красне Перше. Два штурми тривають.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався поліпшити своє становище в районах Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Новоплатонівки, Борівської Андріївки. Дві атаки тривають.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 91 атаку, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, в ISW проаналізували заяви росіян про те, що ЗС РФ нібито окупували населений пункт, розташований на півдні від Борової. Йдеться про населений пункт Олександрівка. Його ворог відносить до вже окупованих населених пунктів. Проте в Інституті вивчення війни зазначають: ця інформація є хибною, він залишається під контролем ЗСУ.

