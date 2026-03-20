Четыре раза атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал вблизи населенных пунктов Прилипка, Зеленое и Старица.

На Купянском направлении оккупанты совершили один штурм позиций украинских войск вблизи населенного пункта Куриловка.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 81 вражескую атаку, отметил Генштаб ВСУ.

