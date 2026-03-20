Четыре раза атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал вблизи населенных пунктов Прилипка, Зеленое и Старица.
На Купянском направлении оккупанты совершили один штурм позиций украинских войск вблизи населенного пункта Куриловка.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 81 вражескую атаку, отметил Генштаб ВСУ.
Напомним, в сводке 20 марта в Институте изучения войны (ISW) прокомментировали действия россиян на Купянском направлении. Аналитики отметили, что на гелокационных кадрах зафиксировали, как ВС РФ действуют в Ковшаровке. Детальнее.
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
Если вам интересна новость: «Четыре раза атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 16:47;