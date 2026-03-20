Чотири рази атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував поблизу населених пунктів Приліпка, Зелене та Стариця.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили один штурм позицій українських військ поблизу населеного пункту Курилівка.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 81 ворожу атаку, зазначив Генштаб ЗСУ.

