Чотири рази атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував поблизу населених пунктів Приліпка, Зелене та Стариця.
На Куп’янському напрямку окупанти здійснили один штурм позицій українських військ поблизу населеного пункту Курилівка.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 81 ворожу атаку, зазначив Генштаб ЗСУ.
Нагадаємо, у зведенні 20 березня в Інституті вивчення війни (ISW) прокоментували дії росіян на Куп’янському напрямку. Аналітики зазначили, що на геолокаційних кадрах зафіксували, як ЗС РФ діють у Ківшарівці. Детальніше.
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 16:47;