Live

Чотири рази атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:47   20.03.2026
Вікторія Яковенко
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував поблизу населених пунктів Приліпка, Зелене та Стариця.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили один штурм позицій українських військ поблизу населеного пункту Курилівка.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 81 ворожу атаку, зазначив Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, у зведенні 20 березня в Інституті вивчення війни (ISW) прокоментували дії росіян на Куп’янському напрямку. Аналітики зазначили, що на геолокаційних кадрах зафіксували, як ЗС РФ діють у Ківшарівці. Детальніше.

Читайте також: Синєгубов: по “швидкій” на Куп’янщині знову вдарили ЗС РФ

Автор: Вікторія Яковенко
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 16:47;

