РФ привела к краху мифологию о Второй мировой войне — Портников
Нападение России на Украину привело еще и к краху исторической мифологии о Второй мировой войне, которую Москва пыталась навязать украинцам и всему миру.
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 12:12;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нападение России на Украину привело еще и к краху исторической мифологии о Второй мировой войне, которую Москва пыталась навязать украинцам…".