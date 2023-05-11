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РФ привела к краху мифологию о Второй мировой войне — Портников

Мир 12:12   11.05.2023
Виталий Портников
журналист
РФ привела к краху мифологию о Второй мировой войне — Портников

Нападение России на Украину привело еще и к краху исторической мифологии о Второй мировой войне, которую Москва пыталась навязать украинцам и всему миру.

Автор: Виталий Портников, журналист

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 12:12;

    • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нападение России на Украину привело еще и к краху исторической мифологии о Второй мировой войне, которую Москва пыталась навязать украинцам…".