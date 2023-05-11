РФ призвела до краху міфологію про Другу світову війну – Портников
Напад Росії на Україну спричинив ще й крах історичної міфології про Другу світову війну, яку Москва намагалася нав’язати українцям і всьому світу.
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Ви читали новину: «РФ призвела до краху міфологію про Другу світову війну – Портников»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 12:12;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напад Росії на Україну спричинив ще й крах історичної міфології про Другу світову війну, яку Москва намагалася нав’язати українцям і…".