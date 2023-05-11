Live
  • Четвер 11.05.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.04
    • 🔴

РФ призвела до краху міфологію про Другу світову війну – Портников

Політика 12:12   11.05.2023
Віталій Портников
журналіст
РФ призвела до краху міфологію про Другу світову війну – Портников

Напад Росії на Україну спричинив ще й крах історичної міфології про Другу світову війну, яку Москва намагалася нав’язати українцям і всьому світу.

Автор: Віталій Портников, журналіст

Новини за темою:

11:49
“Путін нагадує підстаркуватого клієнта будинку розпусти” – Портніков
11:12
Харків’ян запрошують на зустріч із публіцистом Портніковим, модератор – Жадан
17:25
Портніков розповів про вірний шлях до загибелі Росії

  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «РФ призвела до краху міфологію про Другу світову війну – Портников»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 12:12;

    • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напад Росії на Україну спричинив ще й крах історичної міфології про Другу світову війну, яку Москва намагалася нав’язати українцям і…".