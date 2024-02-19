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Очень заметно, что европейцам не хватает лидерства — Фесенко

Мир 11:22   19.02.2024
Владимир Фесенко
политолог
Очень заметно, что европейцам не хватает лидерства — Фесенко Фото: скриншот

Европейские политики все более ощутимо понимают и прямые военные угрозы со стороны России, и нехватку политического лидерства со стороны США, но очень заметно, что лидерства не хватает и самим европейцам. Они так привыкли к зонтику безопасности со стороны НАТО и США. Они так не хотят воевать сами (боюсь, что и за самих себя; хотя не будем обобщать). И пока нет среди европейских (да и вообще среди западных) лидеров новейших Черчиллей и Рузвельтов.

Автор: Владимир Фесенко, политолог
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 11:22;

  • Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Европейские политики все более ощутимо понимают и прямые военные угрозы со стороны России, и нехватку политического лидерства со стороны США,…".