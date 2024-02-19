Очень заметно, что европейцам не хватает лидерства — Фесенко

Европейские политики все более ощутимо понимают и прямые военные угрозы со стороны России, и нехватку политического лидерства со стороны США, но очень заметно, что лидерства не хватает и самим европейцам. Они так привыкли к зонтику безопасности со стороны НАТО и США. Они так не хотят воевать сами (боюсь, что и за самих себя; хотя не будем обобщать). И пока нет среди европейских (да и вообще среди западных) лидеров новейших Черчиллей и Рузвельтов.