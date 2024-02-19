Дуже помітно, що європейцям не вистачає лідерства – Фесенко
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Європейські політики все більш відчутно розуміють і прямі воєнні загрози з боку Росії, і брак політичного лідерства з боку США, але дуже помітно, що лідерства бракує і самим європейцям. Вони так звикли до безпекової парасольки з боку НАТО і США. Вони так не хочуть воювати самі (боюся, що і за самих себе; хоча не будемо узагальнювати). І поки що не має серед європейських (та й взагалі серед західних) лідерів новітніх Черчиллів і Рузвельтів, щоб взяти на себе ініціативу в безпекових питаннях.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: війна, ЕС, лидерство;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 11:22;
Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Європейські політики все більш відчутно розуміють і прямі воєнні загрози з боку Росії, і брак політичного лідерства з боку США,…".