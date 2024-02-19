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Дуже помітно, що європейцям не вистачає лідерства – Фесенко

Політика 11:22   19.02.2024
Володимир Фесенко
політолог
Дуже помітно, що європейцям не вистачає лідерства – Фесенко Фото: скріншот

Європейські політики все більш відчутно розуміють і прямі воєнні загрози з боку Росії, і брак політичного лідерства з боку США, але дуже помітно, що лідерства бракує і самим європейцям. Вони так звикли до безпекової парасольки з боку НАТО і США. Вони так не хочуть воювати самі (боюся, що і за самих себе; хоча не будемо узагальнювати). І поки що не має серед європейських (та й взагалі серед західних) лідерів новітніх Черчиллів і Рузвельтів, щоб взяти на себе ініціативу в безпекових питаннях.

Автор: Володимир Фесенко, політолог
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 11:22;

  • Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Європейські політики все більш відчутно розуміють і прямі воєнні загрози з боку Росії, і брак політичного лідерства з боку США,…".