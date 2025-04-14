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Война окончится дипломатически — Зеленский

Политика 12:00   14.04.2025
Владимир Зеленский
президент Украины
Война окончится дипломатически — Зеленский Фото: president.gov.ua

Безусловно, будут переговоры. Безусловно, они будут разными – и трехсторонними, и двусторонними. Разные форматы будут. Мы дойдем до дипломатического решения этой войны, потому что Путин не может нас оккупировать, а нам не хватает сил, чтобы деоккупировать все. И это понятная ситуация. Дипломатически эта война окончится. Мы вернем (оккупированные территории – Ред.), когда и как, я не могу сказать. Это будет сложнее всего… Территории вернут люди или время, а вот потери людские вернуть нельзя.

Автор: Владимир Зеленский, президент Украины
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 12:00;

  • Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Безусловно, будут переговоры. Безусловно, они будут разными – и трехсторонними, и двусторонними. Разные форматы будут. Мы дойдем до дипломатического решения…".