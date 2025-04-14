Война окончится дипломатически — Зеленский

Безусловно, будут переговоры. Безусловно, они будут разными – и трехсторонними, и двусторонними. Разные форматы будут. Мы дойдем до дипломатического решения этой войны, потому что Путин не может нас оккупировать, а нам не хватает сил, чтобы деоккупировать все. И это понятная ситуация. Дипломатически эта война окончится. Мы вернем (оккупированные территории – Ред.), когда и как, я не могу сказать. Это будет сложнее всего… Территории вернут люди или время, а вот потери людские вернуть нельзя.