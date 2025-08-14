История использует Трампа как пусковой крючок новой войны — Найем
Фото: Мустафа Найем/Facebook
Пока Дональд Трамп считает, что он творит историю, на самом деле история, взяв Путина за руку, использует его в качестве пускового крючка новой войны. Масштабы российской военной машины и ее инерция свидетельствуют о том, что любое перемирие в нынешних условиях станет лишь паузой перед новой, еще большей войной. И это не зависит ни от Трампа, ни от ЕС. Зато от них напрямую зависит другое – полное уничтожение и безусловная капитуляция России, здесь и сейчас. Если вам это кажется неожиданным или радикальным, просто представьте, что на дворе 1939 год, и вы спрашиваете у лидеров Европы и США, готовы ли они тогда совместно уничтожить нацистскую Германию во избежание десятков миллионов жертв и трагедий или нет.
