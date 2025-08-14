Live
  • Чт 14.08.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.65

История использует Трампа как пусковой крючок новой войны — Найем

Мир 12:11   14.08.2025
Мустафа Найем
экс-руководитель Госагентства восстановления
История использует Трампа как пусковой крючок новой войны — Найем Фото: Мустафа Найем/Facebook

Пока Дональд Трамп считает, что он творит историю, на самом деле история, взяв Путина за руку, использует его в качестве пускового крючка новой войны. Масштабы российской военной машины и ее инерция свидетельствуют о том, что любое перемирие в нынешних условиях станет лишь паузой перед новой, еще большей войной. И это не зависит ни от Трампа, ни от ЕС. Зато от них напрямую зависит другое – полное уничтожение и безусловная капитуляция России, здесь и сейчас. Если вам это кажется неожиданным или радикальным, просто представьте, что на дворе 1939 год, и вы спрашиваете у лидеров Европы и США, готовы ли они тогда совместно уничтожить нацистскую Германию во избежание десятков миллионов жертв и трагедий или нет.

Автор: Мустафа Найем, экс-руководитель Госагентства восстановления
Популярно
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
14.08.2025, 10:00
Новости Харькова — главное 14 августа: атаки РФ, погибший в Казачьей Лопани
Новости Харькова — главное 14 августа: атаки РФ, погибший в Казачьей Лопани
14.08.2025, 12:54
Харьков готовится к праздникам – в центре запрещают парковаться
Харьков готовится к праздникам – в центре запрещают парковаться
14.08.2025, 09:30
ВСУ окапываются к большим наступлениям: о ситуации в Волчанске сообщил боец
ВСУ окапываются к большим наступлениям: о ситуации в Волчанске сообщил боец
14.08.2025, 11:45
Терехов назвал, сколько домов в Харькове уже восстановили в этом году
Терехов назвал, сколько домов в Харькове уже восстановили в этом году
14.08.2025, 12:40
К чему готовиться харьковчанам этой зимой, ответил Терехов
К чему готовиться харьковчанам этой зимой, ответил Терехов
14.08.2025, 13:16

Новости по теме:

16:49
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
16:46
На Харьковщине идет бой: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
20:00
Тревога на границе: обзор фронта на Харьковщине (видео)
14:59
Силы обороны улучшили положение на Купянщине — «Ахиллес» (видео)
08:33
Враг штурмовал в направлении Купянска — Генштаб ВСУ

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «История использует Трампа как пусковой крючок новой войны — Найем»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 августа 2025 в 12:11;

  • Корреспондент Мустафа Найем, экс-руководитель Госагентства восстановления в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пока Дональд Трамп считает, что он творит историю, на самом деле история, взяв Путина за руку, использует его в качестве…".