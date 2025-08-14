Live
Історія використовує Трампа як пусковий гачок нової війни – Найєм

Політика 12:11   14.08.2025
Мустафа Найєм
ексочільник Держагентства з відновлення
Історія використовує Трампа як пусковий гачок нової війни – Найєм Фото: Мустафа Наєм/Фейсбук

Поки Дональд Трамп вважає, що він творить історію, насправді історія, взявши Путіна за руку, використовує його як пусковий гачок нової війни. Масштаби російської воєнної машини та її інерція свідчать, що будь-яке перемир’я в нинішніх умовах стане лише паузою перед новою, ще більшою війною. І це не залежить ані від Трампа, ані від ЄС. Зате від них безпосередньо залежить інше – повне знищення і безумовна капітуляція Росії, тут і зараз. Якщо вам це здається несподіваним чи радикальним, просто уявіть, що на дворі 1939 рік, і ви запитуєте у лідерів Європи та США, чи готові вони тоді спільно знищити нацистську Німеччину, щоб уникнути десятків мільйонів жертв і трагедій, чи ні.

Автор: Мустафа Найєм, ексочільник Держагентства з відновлення
