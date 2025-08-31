Live
Убийство Парубия даст высказаться об украинстве как причине войны — Портников

Политика 16:00   31.08.2025
Виталий Портников
журналист
Убийство Парубия даст высказаться об украинстве как причине войны — Портников Фото: скриншот

Парубия в Москве всегда воспринимали как яркую фигуру, политическая и национальная бескомпромиссность которой могла отпугивать тех, кто воспринимает Украину только как территорию, а не как цивилизацию. И убить такого человека – это не только избавиться от одного носителя украинства, но и дать возможность высказаться тем, кто убежден, что именно украинство и стало причиной войны. Ведь если бы украинцы «не были радикалами», «не раздражали хищника», «не посягали на праздник» на своем языке, возможно, войны и не было бы. Перед большой войной мы слышали немало таких голосов.

Автор: Виталий Портников, журналист
