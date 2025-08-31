Live
  Нд 31.08.2025
Вбивство Парубія дасть висловитися про українство як причину війни – Портников

Події 16:00   31.08.2025
Віталій Портников
журналіст
Парубія у Москві завжди сприймали як яскраву постать, політична й національна безкомпромісність якої могла відлякувати тих, хто сприймає Україну лише як територію, а не як цивілізацію. І вбити таку людину – це не лише позбутися ще одного носія українства, але й дати можливість висловитися тим, хто переконаний, що саме українство і стало причиною війни. Адже якби українці “не були радикалами”, “не дратували хижака”, “не зазіхали на святе” своєю мовою, то, можливо, війни й не було б. Перед великою війною ми ж чули чимало таких голосів.

Автор: Віталій Портников, журналіст
