Как «окружение в Купянске» доказывает неадекватность Путина — Денисенко
Скриншот
Впервые за 25 лет можем говорить о признаках неадекватности восприятия реальности Путиным… История с приглашением журналистов посмотреть на окружение в Покровске и Купянске абсурдно по своей сути. Если вы представляете себе линию фронта, то не сложно догадаться: увидеть окружение как таковое невозможно. Я не говорю уже о килл-зоне в этом районе. То есть Путин предложил провести невозможную PR-акцию. Более того, все разведки мира понимают, что никакого окружения там не существует, а значит, Путин или неадекватно воспринимает ситуацию, или окружение ему лжет. Оба варианта проблемны для Путина.
3 ноября 2025 в 12:03