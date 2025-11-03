Live
Как «окружение в Купянске» доказывает неадекватность Путина — Денисенко

Мир 12:03   03.11.2025
Вадим Денисенко
экс-нардеп
Как «окружение в Купянске» доказывает неадекватность Путина — Денисенко Скриншот

Впервые за 25 лет можем говорить о признаках неадекватности восприятия реальности Путиным… История с приглашением журналистов посмотреть на окружение в Покровске и Купянске абсурдно по своей сути. Если вы представляете себе линию фронта, то не сложно догадаться: увидеть окружение как таковое невозможно. Я не говорю уже о килл-зоне в этом районе. То есть Путин предложил провести невозможную PR-акцию. Более того, все разведки мира понимают, что никакого окружения там не существует, а значит, Путин или неадекватно воспринимает ситуацию, или окружение ему лжет. Оба варианта проблемны для Путина.

Автор: Вадим Денисенко, экс-нардеп
