Як “оточення в Куп’янську” доводить неадекватність Путіна – Денисенко
Скриншот
Вперше за 25 років можемо говорити про ознаки неадекватності сприйняття реальності Путіним… Історія з запрошенням журналістів подивитися на оточення в Покровську та Купʼянську абсурдне по своїй суті. Якщо ви уявляєте собі лінію фронту, то не складно здогадатися: побачити оточення як таке неможливо. Я не говорю вже про кілзону в цьому районі. Іншими словами Путін запропонував провести неможливу піар-акцію. Щобільше, всі розвідки світу розуміють, що ніякого оточення там не існує, а отже Путін або неадекватно сприймає ситуацію або оточення йому бреше. Обидва варіанти є проблемними для Путіна.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна, Фронт, Харків; Теги: денисенко, куп'янск, окружение, путін;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Як “оточення в Куп’янську” доводить неадекватність Путіна – Денисенко», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2025 в 12:03;