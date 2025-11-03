Як “оточення в Куп’янську” доводить неадекватність Путіна – Денисенко

Вперше за 25 років можемо говорити про ознаки неадекватності сприйняття реальності Путіним… Історія з запрошенням журналістів подивитися на оточення в Покровську та Купʼянську абсурдне по своїй суті. Якщо ви уявляєте собі лінію фронту, то не складно здогадатися: побачити оточення як таке неможливо. Я не говорю вже про кілзону в цьому районі. Іншими словами Путін запропонував провести неможливу піар-акцію. Щобільше, всі розвідки світу розуміють, що ніякого оточення там не існує, а отже Путін або неадекватно сприймає ситуацію або оточення йому бреше. Обидва варіанти є проблемними для Путіна.