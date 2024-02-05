Події в Харкові та області 5 лютого 2024 | Відеодайджест | Обʼєктив новини
Черговий прогноз щодо російського наступу опублікувало видання «Форбс». За даними журналістів, росіяни планують до березня захопити Куп’янськ і зібрали для цього п’ятсот танків. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зреагував заявою, що наміри відвоювати Куп’янськ росіяни не полишали з часів контрнаступу ЗСУ. Але оборонці готові до будь-яких сценаріїв. Радикальних змін у намірах чи складі війська окупантів не відзначив і оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його даними, для наступу на Куп’янськ збирали й більше техніки – у грудні танків тут було понад сімсот. А штурми не припиняються вже пів року. Тож сенсації немає. Втім Коваленко відзначив: росіяни дійсно керуються не стратегічними, а політичними міркуваннями. Їм дуже треба продемонструвати якісь успіхи перед так званими виборами путіна. Але навіть щоб дістатися берегу Осколу, окупантам потрібно подолати шість кілометрів по прострілюваній місцевості.
Харківщина пережила добу російських авіаударів. За даними Генштабу, вони припали по п’ятнадцяти населених пунктах. Атакували керованими авіабомбами. Найбільше руйнувань у Куп’янському районі. Зруйновані житлові будинки, електромережі, адміністративні будівлі. Одна з бомб, яку скинули на Великий Бурлук, не розірвалася. Вона впала на приватному подвір’ї. Згодом снаряд знищили сапери. Обійшлося без постраждалих.
До харківського екопарку повертають із евакуації хижаків. Першими прибули білі тигри – самець і самиця. На черзі – ще двоє «вимушених переселенців». А до весни планують привезти цілу групу великих хижаків, зокрема, тигренят, пообіцяли в пресслужбі екопарку.
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Кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "Черговий прогноз щодо російського наступу опублікувало видання «Форбс». Харківщина пережила час російських авіаударів.".