События в Харькове и области 5 февраля 2024 | Видеодайджест | Объектив новости

Очередной прогноз по поводу российского наступления опубликовало издание «Форбс». По данным журналистов, россияне планируют до марта захватить Купянск и собрали для этого пятьсот танков. Начальник ХОВА Олег Синегубов среагировал заявлением, что намерения отвоевать Купянск россияне не оставляли со времен контрнаступления ВСУ. Но защитники готовы к любым сценариям. Радикальных изменений в намерениях или составе войска окупантов не отметил и обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. По его данным, для наступления на Купянск собирали и больше техники – в декабре танков здесь было более семисот. А штурмы не прекращаются уже полгода. Так что сенсации нет. Впрочем, Коваленко отметил: россияне действительно руководствуются не стратегическими, а политическими соображениями. Им очень нужно продемонстрировать какие-то успехи перед так называемыми выборами путина. Но даже чтобы добраться до берега Оскола, оккупантам нужно преодолеть шесть километров по простреливаемой местности.

Харьковщина пережила время российских авиаударов. По данным Генштаба, они пришлись по пятнадцати населенным пунктам. Атаковали управляемыми авиабомбами. Больше разрушений в Купянском районе. Разрушены жилые дома, электросети, административные здания. Одна из бомб, сброшенных на Большой Бурлук, не разорвалась. Она упала на частном подворье. Впоследствии снаряд был уничтожен саперами. Обошлось без пострадавших.

В харьковский экопарк возвращают из эвакуации хищников. Первыми прибыли белые тигры – самец и самка. На очереди – еще двое «вынужденных переселенцев». А к весне планируют привезти целую группу крупных хищников, в частности тигрят, пообещали в пресс-службе экопарка.

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