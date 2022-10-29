Сьогодні 29 жовтня: яке свято та день в історії

29 жовтня – за церковним календарем пам’ять мученика Лонгина – сотника при Хресті Господньому. В Україні відзначають день фінансиста ЗСУ.

Свята та пам’ятні дати 29 жовтня

В Україні – День воєнного фінансиста Збройних Сил України.

Світ відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом.

Під егідою ООН проходять Міжнародний день псоріазу, День відлюдника й навіть День народження цементу.

29 жовтня в історії

29 жовтня 1941 року в німецькій окупації виявилася значна частина Харківської області. Радянські війська залишили Липці, Старий Салтов та Чугуїв.

Чугуїв німецька армія захопила ціною великих втрат. З часів окупації міста залишилося багато свідчень про встановлений режим кровавого терору. Розстріли місцевих жителів проводили в яру на околиці Зачугівки. Перша спроба вигнати окупантів із Чугуєва успішно завершилася 10 лютого 1943 року, проте місто перейшло під контроль радянської армії ненадовго. За тимчасовим звільненням відбулася повторна окупація та чергові розправи. Крім того, посилилися заходи щодо вивезення населення до Німеччини. За час повторної окупації, за інформацією чугуївських краєзнавців, із міста вивезли 1310 осіб – переважно чоловіків. Тих, хто чинив опір, розстрілювали.

Вдруге – і вже остаточно – нацистських загарбників із Чугуєва вигнали 11 серпня 1943 року. Це відкрило радянським військам шлях для наступу на Харків.

Церковне свято 29 жовтня

29 жовтня – День пам’яті мученика Лонгина, сотника при Хресті Господньому. Святий мученик Лонгин був римським воїном, який служив у Юдеї під керівництвом прокуратора Понтія Пілата. Під час смертної кари Спасителя загін, яким командував Лонгин, стояв на варті навколо Голгофи. Лонгин та його воїни були свідками останніх миттєвостей земного життя Христа та найбільших і страшних ознак, явлених після його смерті. Побачене вразило Лонгина, й він усвідомив, що це справді син Божий.

Після страти та поховання Ісуса Христа Лонгин стояв на варті біля Гробу Господнього. Він та його воїни стали свідками Воскресіння. Іудеї підкупом схиляли їх лжесвідчити, ніби тіло Христа викрали його учні. Однак Лонгин та два його соратники не спокусилися золотом. Вони прийняли хрещення від апостолів і залишили військову службу. Лонгин вирушив до Каппадокії – на свою батьківщину – розповідати про побачене. Його слова призвели до того, що християнство почало швидко поширюватись у місті та навколо.

Тоді юдейські старійшини переконали Пілата направити до Каппадокії загін воїнів, щоб убити Лонгина та його сподвижників. Лонгин сам здався воїнам і не погодився навіть на їхню пропозицію тікати. Разом із сподвижниками йому відрубали голову й відправили Пілату. А той наказав кинути голови мучеників на звалище поза стінами міста. Голову Лонгіна до Каппадокії повернула жінка, яка була сліпою, але прозріла, торкнувшись цієї голови. Місцезнаходження голови мученика їй вказав сам Лонгин, з’явившись уві сні.

Народні прикмети

Дерева стояти в інеї – до потепління.

Сонячний та безхмарний день – до заморозків.

Що не можна робити 29 жовтня

Не можна займатися рукоділлям та дрібним ремонтом.

Не можна виходити надвір у грязному одязі.

Не можна зваритися та злитися.