Сегодня 29 октября: какой праздник и день в истории

29 октября – по церковному календарю память мученика Лонгина – сотника при Кресте Господнем. В Украине отмечают день финансиста ВСУ.

Праздники и памятные даты 29 октября

В Украине – День военного финансиста Вооруженных Сил Украины.

В мире отмечают Всемирный день борьбы с инсультом.

Под эгидой ООН проходят Международный день псориаза, День отшельника и даже День рождения цемента.

29 октября в истории

29 октября 1941 года в немецкой оккупации оказалась значительная часть Харьковской области. Советские войска покинули Липцы, Старый Салтов и Чугуев.

Чугуев немецкая армия захватила ценой больших потерь. О временах оккупации города осталось большое количество свидетельств об установленном здесь режиме кровавого террора. Расстрелы местных жителей проводили в овраге на окраине Зачуговки. Первая попытка изгнать оккупантов из Чугуева успешно завершилась 10 февраля 1943 года, однако город перешел под контроль советской армии ненадолго. За временным освобождением последовала повторная оккупация и очередные расправы. Кроме того, ужесточились меры по вывозу населения в Германию. За время повторной оккупации, по информации чугуевских краеведов, из города вывезли 1310 человек — в основном мужчин. Сопротивлявшихся расстреливали.

Второй раз — и уже окончательно нацистских захватчиков из Чугуева изгнали 11 августа 1943 года. Это открыло советским войскам путь для наступления на Харьков.

Церковный праздник 29 октября

29 октября — День памяти мученика Лонгина, сотника при Кресте Господнем. Святой мученик Лонгин был римским воином, служившим в Иудее под руководством прокуратора Понтия Пилата. Во время смертной казни Спасителя отряд, которым командовал Лонгин, стоял на страже вокруг Голгофы. Лонгин и его воины были свидетелями последних мгновений земной жизни Христа и величайших и страшных признаков, явленных после его смерти. Увиденное поразило Лонгина, и он признал, что это действительно сын Божий.

После казни и погребения Иисуса Христа Лонгин стоял на страже у Гроба Господня. Он и его воины стали свидетелями Воскресения. Иудеи подкупом склоняли их лжесвидетельствовать, будто тело Христа похитили его ученики. Однако Лонгин и два его соратника не соблазнились золотом. Они приняли крещение от апостолов и покинули военную службу. Лонгин отправился в Каппадокию – на свою родину – рассказывать об увиденном. Его слова привели к тому, что христианство стало быстро распространяться в городе и вокруг.

Тогда иудейские старейшины убедили Пилата направить в Каппадокию отряд воинов, чтобы убить Лонгина и его сподвижников. Лонгин сам сдался воинам и не согласился даже на их предложение бежать. Вместе со сподвижниками ему отсекли голову и отправили Пилату. А тот приказал бросить головы мучеников на свалку вне стен города. Голову Лонгина в Каппадокию вернула женщина, которая была слепой, но прозрела, коснувшись этой головы. Местонахождение главы мученика ей указал сам Лонгин, явившись во сне.

Народные приметы

Деревья стоят в инее – к потеплению.

Солнечный и безоблачный день – к заморозкам.

Что нельзя делать 29 октября

Нельзя заниматься рукоделием и мелким ремонтом.

Нельзя выходить на улицу в грязной одежде.

Нельзя ссориться и злиться.