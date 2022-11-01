Сьогодні 1 листопада: яке свято та день в історії

1 листопада – за церковним календарем пам’ять пророка Іоїля, блаженної Клеопатри та її сина Івана. У світі День вегана. Також у цей день землетрус знищив столицю Португалії, в Україні помер митрополит Андрей Шептицький, а США підірвали першу водневу бомбу.

Свята та пам’ятні дати 1 листопада

Державні свята та пам’ятні дати України цього дня не відзначають.

У світі – Міжнародний день вегана. Також 1 листопада – День народження Європейського Союзу.

Католицька церква святкує День усіх святих.

1 листопада в історії

1 листопада 1775 року катастрофічний за своїми наслідками землетрус знищив столицю Полтугалії Лісабон. Власне, сталися два надпотужні підземні поштовхи – з інтервалом у 40 хвилин. Вони додатково спричинили цунамі. У результаті, крім руйнувань від землетрусу, Лісабон ще й був затоплений водою, і одночасно охоплений пожежею. У цій катастрофі загинуло близько 32 тисяч людей, а понад 100 тис. було поранено.

1 листопада 1944 року помер Андрей Шептицький – митрополит Української греко-католицької церкви. Він був аристократом за походженням – графом та депутатом Галицького сейму та Австрійської палати панів. При цьому активним діячем українського національного руху. Також єврейська громада України визнала Шептицького Праведником миру за порятунок євреїв під час Другої світової війни.

1 листопада 1952 року – США підірвали першу водневу бомбу на Маршаллових островах у Тихому океані. Потужність вибуху пристрою “Майк” була 10,4 мегатонни – у 500 разів більша, ніж ядерна бомба, скинута на Нагасакі. Інформацію про цей підрив тримали у секреті півтора роки – офіційно повідомили 2 лютого 1954-го.

Церковне свято 1 листопада

1 листопада – день пам’яті пророка Іоїля, блаженної Клеопатри та її сина Івана.

Пророк Іоїль жив у V столітті до н.е. в Юдеї. Це перший старозавітний пророк, який залишив після себе запис своїх проповідей – “Книгу пророка Іоїля”. Вона містить дві частини: перша – з пророцтвами, пов’язаними із ситуацією в Юдеї, друга містить пророцтва про Страшний Суд. Іоїль передбачив зішестя Святого Духа на апостолів: “…виливаю від Духа Мого на всяке тіло, і пророкуватимуть ваші сини та дочки ваші… також на рабів і на рабинь у ті дні вилив від Духа Мого”. Ці слова цитував апостол Петро у День П’ятидесятниці.

Блаженна Клеопатра походила із селища Едра поблизу гори Фавор у Палестині. Вона була сучасницею святого мученика Уара і бачила його добровільні муки. Після страти блаженна перевезла тіло святого мученика на батьківщину і з почестями поховала його. У Клеопатри був єдиний улюблений син Іван, який отримав почесний офіцерський пост. Але трапилося велике горе – Іван раптово помер. Тоді Клеопатра звернулася до мощей святого мученика Уара, благаючи його про воскресіння сина. Після цього мученик Уар і Іван прийшли до Клеопатри уві сні – у світлому одязі, з вінцями на головах. Клеопатра зрозуміла, що Господь прийняв її сина в небесне воїнство, і втішилася. Після цього вона спорудила храм над мощами Івана та святого мученика Уара й жила при цьому храмі, роздавши своє майно жебракам. Померла вона через сім років.

Народні прикмети

Зоряне небо чи невеликий сніг уночі – ознака того, що скоро вдарять сильні морози.

Бруд на вулиці – снігопад буде лише за 28 днів.

Якщо 1 листопада на вулиці тепло – весна буде теплою, а сильних морозів узимку не буде.

Що не можна робити 1 листопада

Не можна залишати сушитися речі на ніч – щоб туди нечисте не вселилося.

Не можна відмовляти у милостині.