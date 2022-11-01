Сегодня 1 ноября: какой праздник и день в истории

1 ноября – по церковному календарю память пророка Иоиля, блаженной Клеопатры и ее сына Иоанна. В мире – День вегана. Также в этот день землетрясение уничтожило столицу Португалии, в Украине скончался митрополит Андрей Шептицкий, а США взорвали первую водородную бомбу.

Праздники и памятные даты 1 ноября

Государственные праздники и памятные даты Украины в этот день не отмечают.

В мире – Международный день вегана. Также 1 ноября – День рождения Европейского союза.

Католическая церковь отмечает День всех святых.

1 ноября в истории

1 ноября 1775 года катастрофическое по своим последствиям землетрясение уничтожило столицу Полтугалии Лиссабон. Собственно, произошло два сверхмощных подземных толчка — с интервалом в 40 минут. Они дополнительно вызвали цунами. В результате, кроме разрушений от самого землетрясения, Лиссабон еще и был затоплен водой, и одновременно охвачен пожаром. В этой катастрофе погибли около 32 тысяч человек, а более 100 тыс. были ранены.

1 ноября 1944 года умер Андрей Шептицкий — митрополит Украинской греко-католической церкви. Он был аристократом по происхождению – графом и депутатом Галицкого сейма и Австрийской палаты господ. При этом – активным деятелем украинского национального движения. Также еврейская община Украины признала Шептицкого Праведником мира за спасение евреев во время Второй мировой войны.

1 ноября 1952 года – США взорвали первую водородную бомбу на Маршалловых островах в Тихом океане. Мощность взрыва устройства «Майк» была 10,4 мегатонны — в 500 раз больше, чем ядерная бомба, сброшенная на Нагасаки. Информацию об этом подрыве держали в секрете полтора года – официально сообщили 2 февраля 1954-го.

Церковный праздник 1 ноября

1 ноября – день памяти пророка Иоиля, блаженной Клеопатры и ее сына Иоанна.

Пророк Иоиль жил в V веке до н. в Иудее. Это первый ветхозаветный пророк, оставивший после себя запись своих проповедей – «Книгу пророка Иоиля». Она содержит две части: первая — с пророчествами, связанными с ситуацией в Иудее, вторая содержит пророчества о Страшном Суде. Иоиль предсказал сошествие Святого Духа на апостолов: «…выливаю от Духа Моего на всякое тело, и будут пророчествовать сыновья ваши и дочери ваши… также на рабов и на рабынь в те дни излил от Духа Моего». Эти слова цитировал апостол Петр в День Пятидесятницы.

Блаженная Клеопатра происходила из поселка Эдра вблизи горы Фавор в Палестине. Она была современницей святого мученика Уара и видела его добровольные мучения. После казни блаженная перевезла тело святого мученика на свою родину и с почестями похоронила его. У Клеопатры был единственный любимый сын Иоанн, получивший почетный офицерский пост. Но случилось большое горе — Иоанн внезапно умер. Тогда Клеопатра обратилась к мощам святого мученика Уара, умоляя его о воскресении сына. После этого мученик Уар и Иоанн пришли к Клеопатре во сне — в светлых одеждах, с венцами на головах. Клеопатра поняла, что Господь принял ее сына в небесное воинство, и утешилась. После этого она соорудила храм над мощами Иоанна и святого мученика Уара и жила при этом храме, раздав свое имущество нищим. Умерла она семь лет спустя.

Народные приметы

Звездное небо или небольшой снег ночью – признак того, что скоро ударят мощные морозы.

Грязь на улице – снегопад будет только через 28 дней.

Если 1 ноября на улице тепло – весна будет теплой, а сильных морозов зимой не будет.

Что нельзя делать 1 ноября

Нельзя оставлять сушиться вещи на ночь – чтобы туда нечистое не вселилось.

Нельзя отказывать в подаянии.