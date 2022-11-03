Сьогодні 3 листопада: яке свято та день в історії

3 листопада – за церковним календарем пам’ять преподобного Іларіона Великого, в Україні – День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ.

Свята та пам’ятні дати 3 листопада

Цей день – святковий для Захисників України. 3 листопада не забудьте привітати воїнів Ракетних військ і артилерії та інженерних військ ЗСУ.

3 листопада в історії

3 листопада 1936 року – президентські вибори в США вдруге виграв Франклін Рузвельт. Він досі є єдиним президентом США, який обіймав цей термін довше, ніж два терміни – точніше чотири, до своєї смерті. Франклін Рузвельт став президентом США під час Великої депресії (у 1933 році). Він не тільки “витягнув” свою країну з нищівного стану, запровадивши програму “Нового курсу”, але й розвинув економіку Штатів до того рівня, який дозволив їм після початку Другої світової війни запровадити програму ленд-лізу та взяти на себе значну частину фінансування війни з нацистською Німеччиною та її союзниками. Рузвельт помер 12 квітня 1945 року від крововиливу в мозок, трохи не доживши до капітуляції Німеччини та згодом – остаточної перемоги в Другій світовій війні.

3 листопада 1937 року — в урочищі Сандармох за рішенням НКВС розстріляли 265 в’язнів так званого «першого соловецького етапу». У списку тих, кого вбила радянська влада 3 листопада, – видатні діячі української політики, культури й мистецтва. Серед них – Лесь Курбас, Микола Зеров, Микола Куліш, Матвій Яворський, Володимир Чехівський, Валер’ян Підмогильний, Павло Филипович, Валер’ян Поліщук, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Марко Вороний, Михайло Козоріс, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий.

3 листопада 1962 року народився український театральний режисер Андрій Жолдак, який прославив на весь світ Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка. Жолдак був художнім керівником театру в 2002 – 2005 роках. За цей час у Харкові поставили вистави “Гамлет. Сни”, “Один день Івана Денисовича”, “Місяць кохання”, “Гольдоні. Венеція”, “Ромео і Джульєтта. Фрагмент”. Театр Жолдака був абсолютно нестандартним для харківського глядача на той момент, адже режисер широко застосовував прийоми сучасного, аванґардного театру, провокував, ставив вистави тривалістю по 4 – 5 годин, саджав акторів у клітки або відправляв на сцену голими. З 2006 року Жолдак живе та працює в Німеччині.

Церковне свято 3 листопада

3 листопада – день пам’яті преподобного Іларіона Великого. Це ранньохристиянський святий і чудотворець. Він жив у ІІІ – ІV століттях. Іларін народився поблизу міста Газа в Палестині. У віці 15 років жив зі св. Антонієм два місяці в пустелі. Після смерті батьків роздав успадкований маєток убогим, а сам повернувся в пустелю біля міста Маюма. Іларіон заснував перший у Палестині монастир. У 65 років святий відлюдник відправився до Єгипту. Там він знов-таки оселився в пустелі – неподалік Афродитополя. У часи правління імператора Юліана Відступника язичники знищили монастир Іларіона, а його самого хотіли вбити. Але він врятувався та згодом переселився до Сицилії. Там творив чудеса, зокрема врятував місто від затоплення цунамі. Помер Іларіон у поважному віці – 80 років – на Кіпрі.

Народні прикмети

Якщо сніг випаде на мерзлий ґрунт — наступного року можна чекати на гарний урожай хліба.

Якщо сніг залишився на гілках дерев – скорих снігопадів чекати не варто.

Якщо вітер у цей день теплий – буде тривала відлига.

Що не можна робити 3 листопада

Не можна вирушати у подорож.

Нічого не піднімати з дороги – знайдена річ може принести нещастя.