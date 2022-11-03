Сегодня 3 ноября: какой праздник и день в истории

3 ноября – по церковному календарю память преподобного Иллариона Великого, в Украине – День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск.

Праздники и памятные даты 3 ноября

Этот день – праздничный для Защитников Украины. 3 ноября не забудьте поздравить воинов Ракетных войск и артиллерии и инженерных войск ВСУ.

3 ноября в истории

3 ноября 1936 года – президентские выборы в США вторично выиграл Франклин Рузвельт. Он до сих пор является единственным президентом США, который занимал этот пост дольше двух сроков — точнее четыре, до своей смерти. Франклин Рузвельт стал президентом США во время Великой депрессии (в 1933-м). Он не только «вытащил» свою страну из сокрушительного состояния, введя программу «Нового курса», но и развил экономику Штатов до того уровня, который позволил им после начала Второй мировой войны ввести программу ленд-лиза и взять на себя значительную часть финансирования войны с нацистской Германией и ее союзниками. Рузвельт умер 12 апреля 1945 г. от кровоизлияния в мозг, совсем немного не дожив до капитуляции Германии и впоследствии — окончательной победы во Второй мировой войне.

3 ноября 1937 года — в урочище Сандармох по решению НКВД расстреляли 265 заключенных так называемого «первого соловецкого этапа». В списке тех, кого убила советская власть 3 ноября — выдающиеся деятели украинской политики, культуры и искусства. Среди них – Лесь Курбас, Микола Зеров, Микола Кулиш, Матвей Яворский, Владимир Чеховский, Валерьян Пидмогильный, Павел Филиппович, Валерьян Полищук, Григорий Эпик, Мирослав Ирчан, Марко Вороный, Михайло Козорис, Олекса Слисаренко, Михайло Яловый.

3 ноября 1962 года — родился украинский театральный режиссер Андрей Жолдак, прославивший на весь мир Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т.Г. Шевченко. Жолдак был художественным руководителем театра в 2002 – 2005 годах. За это время в Харькове поставили спектакли «Гамлет. Сны», «Один день Ивана Денисовича», «Луна любви», «Гольдони. Венеция», «Ромео и Джульетта. Фрагмент». Театр Жолдака был совершенно нестандартным для харьковского зрителя на тот момент, ведь режиссер широко применял приемы современного, авангардного театра, провоцировал, ставил спектакли продолжительностью по 4 – 5 часов, сажал актеров в клетки или отправлял на сцену голыми. С 2006 года Жолдак живет и работает в Германии.

Церковный праздник 3 ноября

3 ноября – день памяти преподобного Иллариона Великого. Это раннехристианский святой и чудотворец. Он жил в III – IV веках. Иларин родился вблизи города Газа в Палестине. В возрасте 15 лет жил со св. Антонием два месяца в пустыне. После смерти родителей раздал унаследованное имущество убогим, а сам вернулся в пустыню у города Маюма. Илларион основал первый в Палестине монастырь. В 65 лет святой отшельник отправился в Египет. Там он опять-таки поселился в пустыне – недалеко от Афродитополя. Во времена правления императора Юлиана Отступника язычники уничтожили монастырь Иллариона, а его самого хотели убить. Но он спасся и впоследствии переселился на Сицилию. Там творил чудеса, в частности, спас город от затопления цунами. Умер Илларион в почтенном возрасте – 80 лет – на Кипре.

Народные приметы

Если снег выпадет на мерзлую почву — в следующем году можно ожидать хорошего урожая хлеба.

Если снег остался на ветвях деревьев – скорых снегопадов ждать не стоит.

Если ветер в этот день теплый — будет длительная оттепель.

Что нельзя делать 3 ноября

Нельзя отправляться в путешествие.

Ничего не поднимать с дороги – найденная вещь может принести несчастье.