Сьогодні 5 листопада: яке свято та день в історії

5 листопада – за церковним календарем пам’ять Апостола Якова, брата Господнього. У світі відзначають день чоловіків, а також цього дня 1935 року вийшла одна з найпопулярніших настільних ігор світу – “Монополія”.

Свята та пам’ятні дати 5 листопада

Державні свята чи пам’ятні дати України цього дня не відзначають.

Під егідою ООН проходить Всесвітній день поширення інформації щодо проблему цунамі.

Також першу суботу листопада (цього року – 5 листопада) оголошено Всесвітнім днем ​​чоловіків. Такий день свого часу запропонував встановити перший (і останній) президент СРСР Михайло Горбачов – щоб “усунути дискримінацію чоловіків” (малася на увазі наявність 8 Березня – Дня жінок). Ініціативу Горбачова підтримала ООН. Проте свято всесвітнім так і не стало – про нього здебільшого знають у пострадянських країнах.

5 листопада в історії

5 листопада 1935 року випущено першу настільну гру “Монополія”. Її створив підрозділ компанії Hasbro – Parker Brothers. За останніми доступними даними Hasbro, з моменту, як автор “Монополії” Чарльз Дерроу запатентував цю гру, у неї зіграло близько 750 мільйонів людей. І це робить “Монополію” найпопулярнішою настільною грою у світі. Вона навіть внесена до Книги рекордів Гіннесса (1999 року, коли в неї, за офіційною статистикою, зіграли 500 мільйонів осіб). Однак зрозуміло, що гравців у “Монополію” було набагато більше – хоча б тому, що в багатьох країнах (насамперед пострадянських) ця гра виходила без жодного дотримання авторських прав під різними назвами (наприклад, “Менеджер”).

З цікавих фактів про “Монополію” можна згадати такі:

– гра була ліцензована у 103 країнах та опублікована 37 мовами;

– Hasbro, починаючи з 1973 року, щорічно проводить всесвітній чемпіонат з гри у “Монополію”;

– Найдовша гра в “Монополію” тривала 70 днів;

– У версії Monopoly Here & now: Word Edition є клітинка Києва.

Церковне свято 5 листопада

5 листопада – день пам’яті апостола Якова, брата Господнього за плоттю. Яків був сином Йосипа Обручника від його першої дружини, тому в Євангелії називається братом Господнім. За переказами Ісус Христос явився йому після воскресіння й поставив його єпископом Єрусалимської церкви. Яків не проповідував християнство по різних країнах, як інші апостоли, а служив у Єрусалимі. Як глава Єрусалимської церкви він головував на Апостольському соборі в Єрусалимі в 51 році.

Апостол Яків був незайманим, не пив спиртних напоїв, утримувався від м’яса, носив лише лляний одяг. Він так часто простягався на землі в молитві, що шкіра на його колінах огрубіла.

Перебуваючи на посаді Єрусалимського єпископа близько 30 років, він поширив та утвердив віру в Єрусалимі та у всій Палестині. Бачачи такий вплив апостола, іудейські начальники почали побоюватися, щоб увесь народ не звернувся до християнства, і вирішили або домогтися, щоб Яків відмовився від Христа, або вбити його. При великому зібранні народу апостола ввели на портик храму й почали питати про воскресіння Христа. Він, звичайно, заявив, що Ісус воскрес і зараз на небі. Тоді апостола скинули на землю й побили камінням. Один із великих каменів ударив Якова по голові, і він помер. Разом із апостолом того дня загинуло багато християн.

Народні прикмети

Якщо в цей день мороз, то весна буде холодною.

Якщо йде сніг чи град – з 25 листопада чекай на снігопад.

Що не можна робити 5 листопада

Не можна пхати носа в чужі справи.

Не можна позичати гроші – їх можуть не повернути.

Не можна братися за роботу, в якій ви не впевнені.