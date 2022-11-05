Сьогодні 5 листопада: яке свято та день в історії
5 листопада – за церковним календарем пам’ять Апостола Якова, брата Господнього. У світі відзначають день чоловіків, а також цього дня 1935 року вийшла одна з найпопулярніших настільних ігор світу – “Монополія”.
Свята та пам’ятні дати 5 листопада
Державні свята чи пам’ятні дати України цього дня не відзначають.
Під егідою ООН проходить Всесвітній день поширення інформації щодо проблему цунамі.
Також першу суботу листопада (цього року – 5 листопада) оголошено Всесвітнім днем чоловіків. Такий день свого часу запропонував встановити перший (і останній) президент СРСР Михайло Горбачов – щоб “усунути дискримінацію чоловіків” (малася на увазі наявність 8 Березня – Дня жінок). Ініціативу Горбачова підтримала ООН. Проте свято всесвітнім так і не стало – про нього здебільшого знають у пострадянських країнах.
5 листопада в історії
5 листопада 1935 року випущено першу настільну гру “Монополія”. Її створив підрозділ компанії Hasbro – Parker Brothers. За останніми доступними даними Hasbro, з моменту, як автор “Монополії” Чарльз Дерроу запатентував цю гру, у неї зіграло близько 750 мільйонів людей. І це робить “Монополію” найпопулярнішою настільною грою у світі. Вона навіть внесена до Книги рекордів Гіннесса (1999 року, коли в неї, за офіційною статистикою, зіграли 500 мільйонів осіб). Однак зрозуміло, що гравців у “Монополію” було набагато більше – хоча б тому, що в багатьох країнах (насамперед пострадянських) ця гра виходила без жодного дотримання авторських прав під різними назвами (наприклад, “Менеджер”).
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З цікавих фактів про “Монополію” можна згадати такі:
– гра була ліцензована у 103 країнах та опублікована 37 мовами;
– Hasbro, починаючи з 1973 року, щорічно проводить всесвітній чемпіонат з гри у “Монополію”;
– Найдовша гра в “Монополію” тривала 70 днів;
– У версії Monopoly Here & now: Word Edition є клітинка Києва.
Церковне свято 5 листопада
5 листопада – день пам’яті апостола Якова, брата Господнього за плоттю. Яків був сином Йосипа Обручника від його першої дружини, тому в Євангелії називається братом Господнім. За переказами Ісус Христос явився йому після воскресіння й поставив його єпископом Єрусалимської церкви. Яків не проповідував християнство по різних країнах, як інші апостоли, а служив у Єрусалимі. Як глава Єрусалимської церкви він головував на Апостольському соборі в Єрусалимі в 51 році.
Апостол Яків був незайманим, не пив спиртних напоїв, утримувався від м’яса, носив лише лляний одяг. Він так часто простягався на землі в молитві, що шкіра на його колінах огрубіла.
Перебуваючи на посаді Єрусалимського єпископа близько 30 років, він поширив та утвердив віру в Єрусалимі та у всій Палестині. Бачачи такий вплив апостола, іудейські начальники почали побоюватися, щоб увесь народ не звернувся до християнства, і вирішили або домогтися, щоб Яків відмовився від Христа, або вбити його. При великому зібранні народу апостола ввели на портик храму й почали питати про воскресіння Христа. Він, звичайно, заявив, що Ісус воскрес і зараз на небі. Тоді апостола скинули на землю й побили камінням. Один із великих каменів ударив Якова по голові, і він помер. Разом із апостолом того дня загинуло багато християн.
Народні прикмети
Якщо в цей день мороз, то весна буде холодною.
Якщо йде сніг чи град – з 25 листопада чекай на снігопад.
Що не можна робити 5 листопада
Не можна пхати носа в чужі справи.
Не можна позичати гроші – їх можуть не повернути.
Не можна братися за роботу, в якій ви не впевнені.
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Ви читали новину: «Сьогодні 5 листопада: яке свято та день в історії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 06:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 листопада – за церковним календарем пам’ять Апостола Якова, брата Господнього. У світі відзначають день чоловіків, а також цього дня 1935 року вийшла одна з найпопулярніших настільних ігор світу – “Монополія”".