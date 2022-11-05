Сегодня 5 ноября: какой праздник и день в истории

5 ноября – по церковному календарю память Апостола Иакова, брата Господня. В мире отмечают день мужчин, а также в этот день в 1935 году вышла одна из самых популярных настольных игр мира – «Монополия».

Праздники и памятные даты 5 ноября

Государственные праздники или памятные даты Украины в этот день не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

Также первая суббота ноября (в этом году – 5 ноября) объявлена ​​Всемирным днем ​​мужчин. Такой день в свое время предложил установить первый (и последний) президент СССР Михаил Горбачев – чтобы «устранить дискриминацию мужчин» (имелось в виду наличие 8 Марта – Дня женщин). Инициативу Горбачева поддержала ООН. Однако праздник всемирным так и не стал – о нем в основном знают в постсоветских странах.

5 ноября в истории

5 ноября 1935 года выпущена первая настольная игра «Монополия». Ее создало подразделение компании Hasbro – Parker Brothers. По последним доступным данным Hasbro, с момента как автор «Монополии» Чарльз Дерроу запатентовал эту игру, в нее сыграло около 750 миллионов человек. И это делает «Монополию» популярнейшей настольной игрой в мире. Она даже внесена в Книгу рекордов Гиннесса (в 1999 году, когда в нее, по официальной статистике, сыграли 500 миллионов человек). Однако понятно, что игроков в «Монополию» было гораздо больше – хотя бы потому, что во многих странах (в первую очередь, постсоветских) эта игра выходила без всякого соблюдения авторских прав под разными названиями (например, «Менеджер»).

Из интересных фактов о «Монополии» можно упомянуть следующие:

— игра была лицензирована в 103 странах и опубликована на 37 языках;

— Hasbro, начиная с 1973 года, ежегодно проводит всемирный чемпионат по игре в «Монополию»;

— Самая длинная игра в «Монополию» длилась 70 дней

— В версии Monopoly Here & now: Word Edition есть ячейка Киева.

Церковный праздник 5 ноября

5 ноября – день памяти апостола Иакова, брата Господня по плоти. Иаков был сыном Иосифа Обручника от его первой жены, поэтому в Евангелии называется братом Господним. По преданию, Иисус Христос явился ему после воскресения и поставил его епископом Иерусалимской церкви. Иаков не проповедовал христианство по разным странам, как другие апостолы, а служил в Иерусалиме. В качестве главы Иерусалимской церкви он председательствовал на Апостольском соборе в Иерусалиме в 51 году.

Апостол Иаков был девственником, не пил спиртных напитков, воздерживался от мяса, носил только льняную одежду. Он так часто простирался на земле в молитве, что кожа на его коленях огрубела.

Пребывая в должности Иерусалимского епископа около 30 лет, он распространил и утвердил веру в Иерусалиме и во всей Палестине. Видя такое влияние апостола, иудейские начальники стали опасаться, чтобы весь народ не обратился в христианство, и решили либо добиться, чтобы Иаков отказался от Христа, либо убить его. При большом собрании народа апостола ввели на портик храма и начали спрашивать о воскресении Христа. Он, конечно, заявил, что Иисус воскрес и сейчас на небесах. Тогда апостола сбросили на землю и побили камнями. Один из больших камней ударил Якова по голове, и он умер. Вместе с апостолом в тот день погибли многие христиане.

Народные приметы

Если в этот день идет дождь — следующий год будет плодородным.

Если идет снег или град – с 25 ноября жди снегопада.

Что нельзя делать 5 ноября

Нельзя совать нос в чужие дела.

Нельзя давать деньги взаймы – их могут не вернуть.

Нельзя браться за работу, в которой вы не уверены.