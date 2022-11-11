Сьогодні 11 листопада: яке свято та день в історії

11 листопада – за церковним календарем пам’ять преподобномучениці Анастасії Римлянки, а також преподобного Авраамія та блаженної Марії. В історію цей день увійшов як той, який завершив Першу світову війну.

Свята та пам’ятні дати 11 листопада

Святкові та пам’ятні дати України, а також міжнародні та всесвітні цього дня не відзначаються.

11 листопада в історії

11 листопада 1918 року було підписано Комп’єнське перемир’я між Антантою та Німецькою імперією. Документ свідчив про припинення військових дій між головними сторонами Першої світової війни, по суті, це була капітуляція Німеччини, яку надалі засвідчили у Версальському мирному договорі. Більшість положень цього договору ґрунтуються саме на тезах тексту Комп’єнського перемир’я.

Підписанню цього документа передували відчайдушні спроби німців вирвати перемогу у війні до того, як у бойові дії вступлять США. Ще влітку 1918 року німецька армія знаходилася біля Парижа і руйнувала столицю Франції потужними обстрілами. Однак такий наступ коштував Німеччині сотень тисяч життів військових, на фронт уже відправляли підлітків. Поки німці знищували себе у беззмістовних атаках, союзники рушили у контрнаступ. І вже 8 серпня у Ам’єна завдали нищівного удару війську Німецької імперії. За один день тут загинули 16 німецьких дивізій. У найближчі два місяці у Франції розгорнули майже 2-мільйонну американську армію. Німці, розуміючи, що їм не перемогти у війні, намагалися тиснути на супротивників з метою підписати мирну угоду на прийнятних для себе умовах. Проте союзники Німеччини поступово капітулювали – 29 вересня здалися болгари, згодом – австро-угорці (що призвело до розпаду імперії). 30 жовтня з війни вийшла Османська імперія.

Зрештою, під тиском верховного командування своїх військ німецький уряд та імператор змушені були звернутися до американського президента з проханням про мир. Спроби укласти мир на вигідних для Німеччини умовах, які влаштовували президента США Вудро Вільсона, не привели до успіху, адже на це зовсім не погодилися Франція, Італія та Великобританія. “Торгівля” навколо угоди тривала ще довго, проте революція в Німеччині “прискорила” процес переговорів. Після того, як імператор Вільгельм II зрікся престолу, у Берліні сформували республіканський уряд, а головним його завданням стало завершити війну. Той документ, який нарешті підписав новий Уряд, був настільки принизливим для Німеччини, накладав на неї такі непідйомні фінансові зобов’язання, що врешті-решт призвів країну до найжорстокішої кризи, а як наслідок – радикалізації настроїв у суспільстві та процвітання реваншизму. Усе це в комплексі сприяло подальшому приходу до влади країни нацистів.

Церковні свята 11 листопада

11 листопада – день пам’яті преподобномучениці Анастасії Римлянки. Анастасія жила у ІІІ столітті. У дитинстві вона втратила батьків. Дівчинку виховувала настоятелька жіночого монастиря Софія. Звісно, ​​Анастасія виросла віруючою християнкою. Коли почалися гоніння на християн імператора Декія, градоначальник Пров, за велінням імператора, наказав привести Анастасію. Вона вийшла назустріч озброєним воїнам. Пров, побачивши красу дівчини, намагався умовити її зректися віри в Христа і врятувати так своє життя, проте вона твердо відхилила такі пропозиції. Тоді дівчину піддали жорстоким тортурам, у тому числі їй відрізали язик. Народ обурився таким знущанням з Анастасії, тоді тортури припинили, а мученицю обезголовили. Тіло Анастасії кинули на корм диким звірам. Але її вихователька Софія знайшла тіло та поховала дівчину.

Також 11 листопада – пам’ять преподобного Авраамія, затворника та блаженної Марії, його племінниці. Вони жили в селі Хідана поблизу міста Едеси. Авраамій залишив отчий дім і жив у пустелі, проводячи дні у молитві. Спадщину від батьків після їхньої смерті він роздав жебракам. Протягом життя Авраамія призначали пресвітером до одного з язичницьких селищ. Три роки він просвітлював язичників, побудував храм замість їхнього капища і багатьох звернув до віри в Христа та хрестив. А потім повернувся до своєї пустелі. Диявол намагався спокушати Авраамія гординею, але це вдалося. Він помер мирно близько 360 року.

Преподобна Марія, племінниця святого Авраамія, виросла на його прикладі. Але її диявол зміг збити з праведного шляху. У 26 років дівчина залишила свою келію і пішла в інше місто, де почала розпусне життя. Авраамій, дізнавшись про це, дістався того міста, знайшов племінницю і привів її до покаяння. Преподобна Марія повернулася до своєї келії й усе подальше життя провела у молитвах та сльозах каяття. Померла вона через п’ять років після преподобного Авраамія.

Народні прикмети

Якщо навколо місяця утвориться червоне коло, буде мокрий сніг із вітром.

Якщо калина вже дозріла, а листя на ній ще зелене — залишок осені буде теплим.

Що не можна робити 11 листопада

Не потрібно проводити день у компанії малознайомих людей – можливі сварки.

Не можна залишати дитину на самоті, інакше з нею трапиться неприємність.