Сегодня 11 ноября: какой праздник и день в истории

11 ноября – по церковному календарю память преподобномученицы Анастасии Римлянки, а также преподобного Авраамия и блаженной Марии. В историю этот день вошел как завершивший Первую мировую войну.

Праздники и памятные даты 11 ноября

Праздничные и памятные даты Украины, а также международные и всемирные в этот день не отмечаются.

11 ноября в истории

11 ноября 1918 года было подписано Компьенское перемирие между Антантой и Германской империей. Документ свидетельствовал о прекращении военных действий между главными сторонами Первой мировой войны, по сути это была капитуляция Германии, которую в дальнейшем засвидетельствовали в Версальском мирном договоре. Большинство положений этого договора основаны именно на тезисах текста Компьенского перемирия.

Подписанию этого документа предшествовали отчаянные попытки немцев вырвать победу в войне до того, как в боевые действия вступят США. Еще летом 1918 года немецкая армия находилась возле Парижа и разрушала столицу Франции мощными обстрелами. Однако такое наступление стоило Германии сотен тысяч жизней военных, на фронт уже отправляли подростков. Пока немцы уничтожали себя в бессодержательных атаках, союзники двинулись в контрнаступление. И уже 8 августа у Амьена нанесли сокрушительный удар войску Германской империи. За один день здесь пали 16 немецких дивизий. В ближайшие два месяца во Франции развернули почти 2-миллионную американскую армию. Немцы, понимая, что им не победить в войне, пытались давить на противников с целью подписать мирное соглашение на приемлемых для себя условиях. Однако союзники Германии постепенно капитулировали – 29 сентября сдались болгары, впоследствии – австро-венгры (что привело к распаду империи). 30 октября из войны вышла Османская империя.

В конце концов, под давлением верховного командования своих войск немецкое правительство и император вынуждены были обратиться к американскому президенту с просьбой о мире. Попытки заключить мир на выгодных для Германии условиях, устраивавших президента США Вудро Вильсона, не привели к успеху, ведь на это решительно не согласились Франция, Италия и Великобритания. «Торговля» вокруг сделки продолжалась еще долго, однако революция в Германии «ускорила» процесс переговоров. После того, как император Вильгельм II отрекся от престола, в Берлине сформировали республиканское правительство, а главной его задачей стало завершить войну. Тот документ, который наконец подписало новое Правительство, был настолько унизительным для Германии, налагал на нее такие неподъемные финансовые обязательства, что в конце концов привел страну к жесточайшему кризису, а как следствие — радикализации настроений в обществе и процветанию реваншизма. Все это в комплексе способствовало дальнейшему приходу к власти в стране нацистов.

Церковные праздники 11 ноября

11 ноября – день памяти преподобномученицы Анастасии Римлянки. Анастасия жила в ІІІ веке. В детстве она лишилась родителей. Девочку воспитывала настоятельница женского монастыря София. Конечно, Анастасия выросла горячо верующей христианкой. Когда начались гонения на христиан императора Декия, градоначальник Пров, по велению императора, приказал привести к себе Анастасию. Она вышла навстречу вооруженным воинам. Пров, увидев красоту девушки, пытался уговорить ее отречься от веры в Христа и спасти так свою жизнь, однако она твердо отклонила такие предложения. Тогда девушку подвергли жестоким пыткам, в том числе ей отрезали язык. Народ возмутился таким издевательством над Анастасией, тогда пытки прекратили, а мученицу обезглавили. Тело Анастасии бросили на корм диким зверям. Но ее воспитательница София нашла тело и похоронила девушку.

Также 11 ноября – память преподобного Авраамия, затворника и блаженной Марии, его племянницы. Они жили в селе Хидана, близ города Эдессы. Авраамий оставил отчий дом и жил в пустыне, проводя дни в молитве. Наследство от родителей после их смерти он раздал нищим. В течение жизни Авраамия назначали пресвитером в одно из языческих селений. Три года он просвещал язычников, построил храм вместо их капища и многих обратил к вере в Христа и крестил. А потом вернулся в свою пустыню. Дьявол пытался соблазнять Авраамия гордыней, однако это не удалось. Он умер мирно около 360 года.

Преподобная Мария, племянница святого Авраамия, выросла на его примере. Но ее дьявол смог сбить с праведного пути. В 26 лет девушка покинула свою келью и ушла в другой город, где начала развратную жизнь. Авраамий, узнав об этом, добрался до того города, нашел племянницу и привел ее к покаянию. Преподобная Мария вернулась в свою келью и всю дальнейшую жизнь провела в молитвах и слезах раскаяния. Умерла она пять лет спустя после преподобного Авраамия.

Народные приметы

Если вокруг луны образуется красный круг, будет мокрый снег с ветром.

Если калина уже созрела, а листья на ней еще зеленые — остаток осени будет теплым.

Что нельзя делать 11 ноября

Не нужно проводить день в компании малознакомых людей – возможны ссоры.

Нельзя оставлять ребенка в одиночестве, иначе с ним случится неприятность.