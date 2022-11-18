Сьогодні 18 листопада: яке свято та день в історії

18 листопада – за церковним календарем пам’ять мучеників Галактіона та Єпістимії. В Україні відзначають День сержанта ЗСУ. Також це День народження Мікі Мауса. Але в історію 18 листопада увійшло й трагічно – як день наймасовішого самогубства всіх часів.

Свята та пам’ятні дати 18 листопада

В Україні 18 листопада відзначають День сержанта Збройних Сил України.

У Європі це День захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

18 листопада в історії

18 листопада 1928 року вважають Днем народження найвідомішого мультперсонажу всіх часів, емблеми Уолта Діснея – Мікі Мауса. Цього дня на екрани вийшов мультфільм “Пароплавчик Віллі”. Саме в ньому вперше з’явилося культове Мишеня. Як відомо, спочатку Уолт Дісней хотів назвати свого анімованого мишеня Mortimer Mouse. Відоме на весь світ ім’я Mickey запропонувала дружина Діснея. До речі, тривалий час Мікі Мауса озвучував особисто Уолт Дісней.

18 листопада 1978 року – трагічна дата. Цього дня відбулося наймасовіше самогубство в історії. Принаймні – наймасовіше із задокументованих. Цього дня ціанід прийняли 918 членів тоталітарної секти “Храм народів” у селищі Джонстаун у Гаяні.

Ця релігійна секта була заснована у 1955 році Джимом Джонсом. 1974-го члени секти орендували ділянку землі в джунглях Гаяни та заснували поселення, яке назвали Джонстаун – на честь свого лідера. У 1977 році сам Джонс і понад 900 його послідовників переїхали жити до Джонстауна. Селище було абсолютно самодостатнім – тут були власні школа, дитсадок, клуб, лісозаготівля тощо. Однак “ідилічне” життя комуни обірвалося різко – і дуже трагічно.

18 листопада 1978 року в Гаяні загинули 918 людей. За версією слідства, щонайменше 909 із них – у Джонстауні. Це дорослі та близько 300 дітей, які вчинили “революційне самогубство” – вони отруїлися ціанідом. Причиною такої страшної акції став напад на групу членів секти та їхніх родичів, які вирішили виїхати до США разом із конгресменом Лео Райаном. Лео відвідав Джонстаун напередодні, щоб перевірити чутки про насильницьке утримання членів секти в містечку. Декілька людей виявили бажання покинути Джонстаун разом із ним. Далі на конгресмена, членів секти та журналістів, що їх супроводжували, стався напад в аеропорту міста Порт-Каїтума. За інформацією дослідника історії секти Ріка Росса, вогонь по конгресмену та сектантам відкрила так звана “охорона” секти. У результаті загинули п’ятеро людей, зокрема сам Лео Райан.

Пізніше два сектанти покінчили життя самогубством в іншому місті Гаяни – Джорджтауні, попередньо зарізавши двох своїх дітей.

Після масового самогубства Джонстаун перетворився на містечко-привид. А у 1980-х усі будівлі майже вщент вигоріли під час масштабної пожежі. Але й зараз на цьому місці не живуть люди через його похмуру славу.

Церковне свято 18 листопада

18 листопада – день пам’яті мучеників Галактіона та Єпістимії. За часів гонінь на християн у III столітті в місті Емес у Фінікії жило багате й знатне язичницьке подружжя – Клітофон та Левкіппія. Сім’я була бездітною. Якось до них у будинок увійшов під виглядом жебрака християнський проповідник Онуфрій. Приймаючи милостиню від Левкіппії, він побачив, що жінка сумна й завів з нею розмову про причину смутку. Тоді жінка зізналася старцю в тому, що не може мати дітей. А він запевнив її, що істинний Бог допоможе, якщо звернутися до нього зі щирою вірою. Левкіппія повірила та прийняла хрещення. Згодом їй уві сні було відкрито, що вона народить сина, який стане справжнім послідовником Христа. Чоловікові вона розповіла правду про своє хрещення й віру вже після народження сина та вмовила Клітофона хреститися.

Галактіону дали чудову освіту, але замість кар’єри він прагнув чернечого життя. Але коли юнакові виповнилося 24 роки, батько вирішив одружити його та знайшов синові наречену на ім’я Єпістимія. Син погодився одружитися, але так сталося, що весілля на якийсь час відклали. Заручені продовжували спілкуватися, і Галактіон зізнався Єпістимії у своїй християнській вірі, а потім навернув її до Христа й сам таємно хрестив. Разом із Єпістимією хрестився й один із її рабів – Євтолмій. Вони обидва вирішили, за прикладом Галактіона, присвятити себе чернечому життю. Залишивши місто, вони зникли на горі Публіон, де було два таємні монастирі, чоловічий і жіночий.

Однак через деякий час язичники дізналися про місцезнаходження цих таємних монастирів, туди послали загони, щоб схопити християн. Більшість ченців і черниць встигли сховатися в горах. Але Галактіон не захотів тікати. Він залишився в келії, читаючи Писання. Коли Єпістимія побачила, що воїни ведуть пов’язаного Галактіона, вона почала благати ігуменію відпустити її, бо хотіла прийняти муки разом зі своїм нареченим та вчителем. Ігуменія зі сльозами благословила Єпістимію на подвиг. Святі зазнали важких тортур. За наказом судді їх четвертували. Євтолмій, колишній раб Єпістимії, поховав тіла мучеників. Саме він написав їхні житія.

Народні прикмети

Якщо в цей день сніг – зима буде сніжною.

Якщо багато інею – до потепління.

Що не можна робити 18 листопада

Не можна розпочинати важливі справи та приймати важливі рішення.

Не слід робити великі покупки – наприклад, купувати меблі та техніку, тому що вони довго не прослужать.