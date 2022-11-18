Сегодня 18 ноября: какой праздник и день в истории

18 ноября – по церковному календарю память мучеников Галактиона и Епистимии. В Украине отмечают День сержанта ВСУ. Также это – День рождения Мики Мауса. Но в историю 18 ноября вошло и трагически – как день самого массового самоубийства всех времен.

Праздники и памятные даты 18 ноября

В Украине 18 ноября отмечается День сержанта Вооруженных Сил Украины.

В Европе это День защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

18 ноября в истории

18 ноября 1928 года считают Днем рождения известнейшего мультперсонажа всех времен, эмблемы Уолта Диснея – Микки Мауса. В этот день на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли». Именно в нем впервые появился культовый Мышонок. Как известно, первоначально Уолт Дисней хотел назвать своего анимированного мышонка Mortimer Mouse. Известное на весь мир имя Mickey предложила супруга Диснея. Кстати, длительное время Микки Мауса озвучивал лично Уолт Дисней.

18 ноября 1978 года – трагическая дата. В этот день произошло самое массовое самоубийство в истории. По крайней мере – самое массовое из задокументированных. В этот день цианид приняли 918 членов тоталитарной секты «Храм народов» в селении Джонстаун в Гайане.

Эта религиозная секта была основана в 1955 году Джимом Джонсом. В 1974-м члены секты арендовали участок земли в джунглях Гайаны и основали поселение, которое назвали Джонстаун – в честь своего лидера. В 1977 году сам Джонс и более 900 его последователей переехали жить в Джонстаун. Поселок был совершенно самодостаточным — здесь были собственные школа, детсад, клуб, лесопилка и т.д. Однако «идиллическая» жизнь коммуны оборвалась резко – и очень трагически.

18 ноября 1978 года в Гайане погибли 918 человек. По версии следствия, по меньшей мере 909 из них – в Джонстауне. Это взрослые и около 300 детей, совершившие «революционное самоубийство» — они отравившись цианидом. Причиной такой страшной акции стало нападение на группу членов секты и их родственников, решивших уехать в США вместе с конгрессменом Лео Райаном. Лео посетил Джонстаун накануне, чтобы проверить слухи о насильственном содержании членов секты в городке. Несколько человек изъявили желание покинуть Джонстаун вместе с ним. Далее на конгрессмена, членов секты и сопровождавших их журналистов произошло нападение в аэропорту города Порт-Каитума. По информации исследователя истории секты Рика Росса, огонь по конгрессмену и сектантам открыла так называемая «охрана» секты. В результате погибли пять человек, в том числе сам Лео Райан. Позже два сектанта покончили жизнь самоубийством в другом городе Гайаны — Джорджтауне, предварительно зарезав двоих своих детей.

После массового самоубийства Джонстаун превратился в городок-призрак. А в 1980-х все здания почти дотла выгорели во время масштабного пожара. Но и сейчас на этом месте не живут люди – из-за его мрачной славы.

Церковный праздник 18 ноября

18 ноября – день памяти мучеников Галактиона и Епистимии. Во времена гонений на христиан в III веке в городе Эмес в Финикии жили богатые и знатные языческие супруги – Клитофон и Левкиппия. Семья была бездетной. Однажды к ним в дом вошел под видом нищего христианский проповедник Онуфрий. Принимая милостыню от Левкиппии, он увидел, что женщина грустна, и завел с ней разговор о причине печали. Когда женщина призналась старцу в том, что не может иметь детей. А он заверил ее, что истинный Бог поможет, если обратиться к нему с искренней верой. Левкиппия поверила и приняла крещение. Впоследствии ей во сне было открыто, что она родит сына, который станет настоящим последователем Христа. Мужу она рассказала правду о своем крещении и вере уже после рождения сына и уговорила Клитофона креститься. Сына родители назвали Галактионом и воспитали в христианской вере.

Галактиону дали отличное образование, но вместо карьеры он стремился к монашеской жизни. Но когда юноше исполнилось 24 года, отец решил женить его и нашел сыну невесту по имени Епистимия. Сын согласился жениться, но так случилось, что свадьбу на время отложили. Обрученные продолжали общаться, и Галактион признался Епистимии в своей христианской вере, а затем обратил ее к Христу и сам тайно крестил. Вместе с Епистимией крестился и один из ее рабов – Евтолмий. Они оба решили, по примеру Галактиона, посвятить себя монашеской жизни. Покинув город, они исчезли на горе Публион, где было два тайных монастыря, мужской и женский.

Однако через некоторое время язычники узнали о местонахождении этих тайных монастырей, туда послали отряды, чтобы схватить христиан. Большинство монахов и монахинь успели укрыться в горах. Но Галактион не захотел бежать. Он остался в келье, читая Священное Писание. Когда Епистимия увидела, что воины ведут связанного Галактиона, она начала умолять игумению отпустить ее, потому что хотела принять мучения вместе со своим женихом и учителем. Игумения со слезами благословила Епистимию на подвиг. Святые перенесли тяжелые пытки. По приказу судьи их четвертовали. Евтолмий, бывший раб Епистимии, тайно похоронил тела мучеников. Именно он написал их жития.

Народные приметы

Если в этот день много снега — зима будет снежной.

Если много инея – к потеплению.

Что нельзя делать 18 ноября

Нельзя начинать важные дела и принимать важные решения.

Не следует делать большие покупки – например, покупать мебель и технику, потому что они долго не прослужат.