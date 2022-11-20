Сьогодні 20 листопада: яке свято та день в історії

20 листопада – за церковним календарем день пам’яті мучеників у Мелитині: Єрона та 32 воїнів. В Україні вітають працівників сільського господарства. Цього дня Центральна Рада проголосила УНР, а в Нюрнберзі розпочався Нюрнберзький процес.

Свята та пам’ятні дати 20 листопада

Щороку третьої неділі листопада в Україні відзначають День працівників сільського господарства. Цього року це свято припадає на 20 листопада.

У світі під егідою ООН відзначається Всесвітній день дитини та День індустріалізації Африки.

20 листопада в історії

20 листопада 1917 року – своїм Третім універсалом Українська Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку (УНР). Ідея такого рішення належала Михайлу Грушевському. Він озвучив його на урочистому засіданні Центральної Ради. Там зачитали й текст універсала, за який через деякий час проголосувала Рада. Третій універсал ще не проголошував незалежність УНР, проте вже заявляв про те, що вся влада в Україні належить лише Центральній Раді та Генеральному Секретаріату. А сама Україна стає Українською Народною Республікою.

Також документ містив низку соціально-економічних рішень, які стосувалися довжини робочого дня та державного контролю за виробництвом. Універсалом скасували смертну кару та розпочали процес створення в Україні незалежного суду тощо.

Під час наступного поіменного голосування в Центральній Раді з 47 присутніх Третій Універсал підтримали 42, жодного голосу проти не було, п’ятеро утрималися. У такому стані “недонезалежності” УНР проіснувала два місяці – вже 22 січня Четвертим Універсалом було проголошено незалежність Української Народної Республіки.

20 листопада 1945 року почався Нюрнгберзький процес, в ході якого судили керівників Третього Рейху, які дожили до цього дня. Спільний суд скликали Велика Британія, СРСР, США та Франція. Перший процес – над ключовими діячами Рейху та шістьма організаціями – тривав до 1 жовтня 1946 року. Перед Міжнародним військовим трибуналом з 8 суддів постали 24 ключові нацистські політики та військові, а також діячі пропаганди. Проте трьох із них із різних причин у залі суду не було. Це особистий секретар Гітлера Мартін Борман, якого судили заочно, вважаючи за такого, який переховується, і засудили до страти. Лише 1973 року визнали, що Борман загинув. Ще до суду наклав на себе руки керівник німецького Трудового фронту Роберт Лей, а фюрера військової економіки Густава Круппа непідсудним зробив інсульт, після якого нацист впав у маразм.

Решта постала перед трибуналом. Суд засудив до страти через повішення: Герінга, Ріббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, Франка, Фріка, Штрайхера, Заукеля, Зейсс-Інкварта, Йодля. До довічного ув’язнення: Гесса, Функа, Редера. До 20 років тюремного ув’язнення: Шираха, Шпеера. До 15 років тюремного ув’язнення: Нейрата. До 10 років тюремного ув’язнення: Дьониця. Трьох підсудних виправдали. Це начальник служби внутрішнього друку Ганс Фріче (у 1947 році під час денацифікації його все ж таки засудили до 9 років в’язниці, але звільнили через 3 роки); Франц Папен, який під час Другої світової війни був послом у Туреччині (під час денацифікації його засудили до 8 місяців позбавлення волі) та Ялмар Шахт, проте в 1944 був заарештований гестапо й до кінця війни знаходився в концлагерях (під час денацифікації йому дали 8 років, але випустили за станом здоров’я через рік).

Усіх, кого засудили до страти, стратили в ніч на 16 жовтня 1946 року. Серед них не було лише рейхсмаршала Великонімецького рейха Германа Герінга – він отруївся ціаністим калієм до страти.

Церковне свято 20 листопада

20 листопада – день пам’яті мучеників у Мелитині: Єрона та 32 воїнів.

Святий мученик Єрон народився у місті Тіані у Великій Каппадокії. Він був вихований у християнській вірі. Коли до Каппадокії прибув військовий загін, відправлений імператорами-співправителями Діоклетианом і Максиміаном, його командир Лізій наказав взяти до загону Єрона, адже юнак був сильний і спритний. Але Єрон відмовився брати участь у гоніннях на християн. Його хотіли силою привести до Лізії, але хлопець, озброєний лише колодою, змусив тікати посланих за ним воїнів і разом із 18 однодумцями сховався в печері. Цю печеру воїни Лізія не змогли взяти штурмом. Тоді один із друзів Єрона домовився з Лізієм, щоб той зняв облогу з печери, а сам умовив Єрона не чинити опір владі. Єрона разом із іншими новобранцями відправили до сусіднього міста. Там Лізій запропонував усім новобранцям принести жертву язичницьким богам. Єрон і за ним 32 воїни відмовилися це зробити і заявили про свою віру в Христа. Тоді Лізій наказав побити всіх, а Єрону відсікти руку. Після жорстокого побиття ледь живих мучеників кинули до в’язниці, а вранці обезголовили.

Один багатий і знатний християнин на ім’я Хрісанфій викупив у Лізія главу святого Єрона. Коли переслідування припинилися, на місці, де страчували святих мучеників, він збудував храм, куди і поклав голову мученика. Тіла всіх страчених таємно поховали християни. За царювання імператора Юстиніана при будівництві храму в ім’я святої Ірини мощі святих мучеників знайшли нетлінними.

Народні прикмети

Ожеледиця на вулиці – холоди прийшли надовго.

Йде сніг – навесні буде повноводдя.

Що не можна робити 20 листопада

Не можна лаятись, сваритися, сперечатися.

Не можна довго спати та лінуватися.

Не можна в’язати.